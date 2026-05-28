Pemerintah Jayapura Tanam Cabai Juwita untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Lokal

Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Distrik Sentani menanam cabai Juwita di Kampung Yahim, Sentani, sebagai upaya strategis memperkuat ketahanan pangan lokal dan meningkatkan ekonomi petani.

Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Distrik Sentani menanam cabai Juwita di Kampung Yahim, Sentani, sebagai upaya strategis memperkuat ketahanan pangan lokal dan meningkatkan ekonomi petani . Kepala Distrik Sentani, Jack Puraro, menyatakan bahwa varietas cabai Juwita dipilih karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan mempunyai kualitas buah yang unggul serta ketahanannya terhadap penyakit patek sangat baik.

Program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasar sekaligus menambah pendapatan bagi para petani di Kabupaten Jayapura. Cabai Juwita menjadi pilihan strategis dalam upaya peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Jayapura. Varietas ini tidak hanya menjanjikan hasil panen yang melimpah, tetapi juga memiliki daya tahan terhadap hama penyakit yang cukup baik. Kondisi ini sangat menguntungkan petani dalam menjaga kualitas dan kuantitas produksi.

Jack Puraro menjelaskan bahwa penanaman cabai diharapkan komoditas ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, juga memberikan tambahan pendapatan bagi warga khususnya petani. Dengan pasokan yang stabil, harga komoditas ini dapat terjaga, sehingga tidak memberatkan konsumen. Peningkatan produksi juga akan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi Selain menanam cabai, pihaknya bersama para petani melakukan panen tomat di lahan tersebut, dimana hasil panen menunjukkan tingkat produktivitas yang baik.

Keberhasilan ini membuktikan bahwa lahan di Kampung Yahim sangat cocok untuk pengembangan berbagai komoditas hortikultura. Diversifikasi tanaman menjadi kunci untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan daerah. Pengembangan lahan pertanian di Kampung Yahim kini dilakukan dengan pendekatan modern, didukung penuh oleh Yayasan Bina Tani Sejahtera. Yayasan tersebut terus berkomitmen membina petani lokal khususnya Orang Asli Papua (OAP) di daerah tersebut.

Mereka berperan penting dalam mentransfer pengetahuan dan teknologi pertanian terkini. Melalui pembinaan ini, petani diharapkan memiliki wawasan, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai dalam menerapkan pertanian modern yang efektif dan efisien. Metode yang efektif dan efisien menjadi fokus utama, sehingga produktivitas dapat meningkat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Ini merupakan investasi jangka panjang bagi sektor pertanian.

Jack Puraro menilai bahwa langkah kolaboratif tersebut sangat strategis untuk pengembangan sektor pertanian di Distrik Sentani. Keterlibatan yayasan dalam memberikan edukasi dan pelatihan merupakan kunci untuk menciptakan petani yang mandiri dan inovatif. Transformasi menuju pertanian modern menjadi prioritas utama. Ke depan, lokasi penanaman cabai Juwita dan tomat di Kampung Yahim ini akan dikembangkan sebagai pusat edukasi dan percontohan pertanian modern.

Inisiatif ini bertujuan untuk menyebarluaskan praktik terbaik kepada masyarakat luas. Dengan demikian, lebih banyak petani dapat mengadopsi teknik-teknik pertanian yang inovatif. Kawasan itu juga akan difungsikan sebagai sarana pembelajaran dan pelatihan bagi masyarakat Sentani dan sekitarnya. Program edukasi akan mencakup berbagai aspek, mulai dari pemilihan bibit, teknik penanaman, hingga panen dan pascapanen.

Ini akan menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan. Jack Puraro berharap pengembangan budi daya cabai dan tomat dapat terus diperluas guna mendukung ketahanan pangan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian menjadi tujuan akhir dari seluruh program ini. Kolaborasi berbagai pihak akan terus didorong untuk mencapai visi tersebut





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pemerintah Jayapura Cabai Juwita Ketahanan Pangan Lokal Ekonomi Petani

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemerintah Perluas Digitalisasi Bansos ke 42 Daerah Mulai Juni 2026, Gunakan SPLP untuk Cegah GandaMulai Juni 2026, Kemkomdigi perluas digitalisasi bansos ke 42 daerah lewat sistem SPLP agar penyaluran bantuan lebih akurat dan tepat sasaran.

Read more »

Pemerintah Alokasikan Rp100 Miliar untuk Sapi Kurban, Kekayaan Prabowo Rp2,06 TriliunPemerintah mengalokasikan anggaran APBN sebesar Rp100 miliar untuk pengadaan 1.098 ekor sapi kurban bagi masyarakat tahun 2026. Kekayaan Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp2,06 triliun tanpa utang.

Read more »

Realisasi Janji Prabowo, Pemerintah Beri Insentif Pajak untuk PenulisPemberian insentif ini diharapkan bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

Read more »

Volume Sampah di Jayapura Meningkat Saat Hari Raya, DLHK Ajak Masyarakat Memilah dan Perlu InvestasiPelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Jayapura, Simon Petrus Koirewoa, menyatakan bahwa volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Koya Koso, Distrik Muara Tami, meningkat dari 240 ton per hari menjadi 300 ton per hari saat hari raya keagamaan. Ia mengajak masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya agar TPA tidak cepat penuh dan berharap ada investor di bidang persampahan. Jumlah armada pengangkut sampah yang dimiliki DLHK, termasuk 14 unit mobil roda empat, 14 unit mobil ambrol, dan 36 unit dump truck, dinilai belum cukup untuk menjangkau seluruh wilayah, seperti Koya Barat, Koya Timur, dan Distrik Muara Tami. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, telah mewajibkan pembentukan Bank Sampah Unit (BSU) di setiap rukun warga (RW) sebagai langkah strategis pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Read more »