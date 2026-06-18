Pemerintah Janji Manusiakan Eks Karyawan Hotel Sultan di GBK

Pemerintah通过建立沟通渠道和数据收集，承诺保护前酒店员工的权益，并计划重新利用资产，同时提到法院执行土地清场时发生的暴力事件。

Kementerian Sekretariat Negara, melalui Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK ), akan memanusiakan eks karyawan Hotel Sultan dengan melakukan pendataan dan membuka saluran komunikasi untuk mereka melanjutkan aktivitas di lingkungan GBK .

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menegaskan, pemerintah tidak ingin pihak-pihak tersebut menjadi korban setelah pengambilan alihan aset. Dia menyatakan, Kementerian Sekretariat Negara meminta PPK GBK tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga memperhatikan kondisi para eks karyawan. Para eks karyawan akan didata dan diberi ruang melanjutkan aktivitas di kawasan tersebut. Untuk mendukung proses tersebut, PPK GBK membuka posko dan saluran komunikasi bagi para pekerja.

Juri meminta eks karyawan tidak khawatir karena pemerintah membuka komunikasi seluas-luasnya untuk menampung berbagai kebutuhan dan informasi terkait status mereka. Direktur Utama PPK GBK Rakhmadi Afif Kusumo menjelaskan langkah awal adalah mendata para pekerja dan aset yang berada di kawasan eks Hotel Sultan. Data yang terkumpul akan diverifikasi dengan data sumber daya manusia yang tersedia serta disesuaikan dengan ketentuan dan putusan pengadilan. Selain itu, pencatatan terhadap aset-aset yang ada juga akan dilakukan.

PPK GBK telah membuka posko pendataan dan akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh data yang masuk. PPK GBK juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan hak-hak para pekerja terpenuhi, termasuk kewajiban yang masih menjadi tanggung jawab pengelola sebelumnya. Terkait pemanfaatan aset eks Hotel Sultan, Juri Ardiantoro menyatakan PPK GBK sebagai pengelola barang milik negara yang mendapat amanah dari Kementerian Sekretariat Negara akan menyusun langkah-langkah dan skenario pemanfaatan aset tersebut ke depan.

На следующем этапеồ sẽ được sampaikan bagaimana skenario pemanfaatan hotel sultan ini ke depan. Namun, proses eksekusi lahan Hotel Sultan di Blok 15 kawasan GBK, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026, berujung pada kericuhan. Aparat gabungan TNI-Polri berhasil menguasai situasi dan membuka akses masuk ke dalam hotel. Kericuhan pecah saat eksekusi dilaksanakan, menimbulkan puluhan orang diamankan oleh polisi dan puluhan anggota TNI-Polri terluka.

Seorang pria lansia berusia 75 tahun ditemukan meninggal dengan tubuh terikat kawat pada Rabu 17 Juni 2026 sore. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membacakan penetapan eksekusi lahan tersebut. Selain itu, ada also developments terkaitstatus justice collaborator Pontjo Sutowo, penyekapan wanita berinisial YTT, Komnas HAM meneliti dugaan kekerasan seksual terhadap pekerja disabilitas di Sumut, dan promosi Modena Pay serta respons Golkar Karanganyar terhadap asap pembakaran sampah. Artinya, ada banyak berita lain yang juga perlu dipantau secara keseluruhan





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Hotel Sultan GBK Eks Karyawan Eksekusi Lahan Pengelolaan Aset

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