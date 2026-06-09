Pemerintah Jamin Kepastian Hukum di Sektor Minerba, Batalkan Rencana Adaptasi Skema Migas

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan mengubah regulasi di sektor pertambangan mineral dan batubara, membatalkan rencana mengadaptasi skema bagi hasil migas. Langkah ini mendapat apresiasi dari Indonesian Mining Association yang menilai penting untuk stabilitas investasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha di sektor pertambangan mineral dan batubara atau minerba.

Janji ini disampaikan dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (8/6/2026) bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Bahlil menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga regulasi yang sudah berlaku dan tidak akan ada perubahan pada formula perhitungan di sektor minerba, berbeda dengan skema yang diterapkan di sektor migas. Pernyataan ini menyusul isu rencana adaptasi skema investasi sektor migas, khususnya sistem bagi hasil gross split, ke dalam sektor pertambangan.

Bahlil memastikan bahwa skema gross split hanya berlaku di migas, sementara untuk minerba aturan dan perhitungan tetap sesuai regulasi yang ada.

"Di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali. Aturan yang sudah ada tidak akan berubah untuk selamanya," katanya. Ia menambahkan bahwa kepastian ini mencakup seluruh kegiatan usaha pertambangan, baik untuk kontrak yang sudah berjalan maupun rencana investasi baru. Pihaknya meminta para pengusaha tidak perlu khawatir karena tidak akan ada perubahan di tengah jalan.

Bahlil menyampaikan informasi ini sebagai keputusan resmi dari negara atas nama Presiden.

"Saya pikir ini sebagai informasi resmi dari negara atas nama Presiden, Menteri ESDM menyampaikan ini. Sehingga tidak ada lagi perdebatan informasi yang menyesatkan," tuturnya. Respons positif datang dari Indonesian Mining Association (API-IMA). Direktur Eksekutif API-IMA, Sari Esayanti, mengapresiasi pembatalan rencana penerapan skema bagi hasil migas ke sektor minerba.

Menurutnya, industri pertambangan minerba memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan industri migas. Perbedaan mendasar ini membuat banyak negara menerapkan sistem royalti dan fiskal yang berbeda. Langkah pemerintah sangat tepat untuk menghilangkan isu yang dapat mengganggu investasi. IMA berharap pemerintah dapat mewujudkan kestabilan kebijakan fiskal dan kewajiban keuangan perusahaan agar keberlanjutan investasi serta operasional industri pertambangan dapat berjalan dengan baik.

Stabilitas ini sangat dibutuhkan mengingat industri pertambangan saat ini tengah berhadapan dengan berbagai penyesuaian kebijakan dan tantangan operasional baru, seperti penerapan aturan Ekspor Satu Pintu, Devisa Hasil Ekspor (DHE), penyesuaian royalti dan Harga Patokan Mineral (HPM), Bea Keluar, hingga kewajiban penerapan biodiesel B50.

"Hal ini sangat penting terutama di tengah meningkatnya kebutuhan investasi jangka panjang untuk mendukung agenda hilirisasi dan transisi energi nasional," tambah Sari. Pemerintah memandang konsistensi regulasi sebagai faktor kunci dalam memberikan kepastian berusaha bagi para pemilik izin usaha pertambangan di tanah air. Dengan janji ini, diharapkan kepercayaan investor dapat meningkat dan sektor pertambangan dapat berkembang tanpa keraguan akan perubahan kebijakan yang tiba-tiba





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Pertambangan Minerba Kepastian Hukum Bahlil Lahadalia Skema Gross Split Investasi API-IMA Regulasi Royalti

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