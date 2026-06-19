Pemerintah Jakarta Timur Gelar Ziarah Pangeran Jayakarta dan Lomba-lomba dalam Rangka HUT Jakarta ke-499

Pemerintah Kota Jakarta Timur menggelar upacara ziarah ke makam Pangeran Jayakarta serta beragam lomba perayaan dalam rangka Hari Ulang Tahun Jakarta ke-499. Traditions ini dipertahankan sebagai bentuk penghormatan pendiri kota dan untuk memupuk semangat kebersamaan antar warga.

Pemerintah Kota Jakarta Timur menyelenggarakan upacara dan ziarah ke makam Pangeran Jayakarta di Taman Makam Pangeran Jayakarta , Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur , pada Kamis (18/6/2026).

Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, menyatakan bahwa tradisi ziarah ini harus dilestarikan dan terus dipertahankan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pendiri kota. Ia menekankan bahwa ziarah bersama aparatur sipil negara (ASN) merupakan wujud hormat kepada Pangeran Jayakarya. Acara berlangsung khidmat dan diakhiri dengan silaturahmi di Masjid Assalafiyah.

RH Manaf, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Jami Assalafiyah yang juga keturunan Pangeran Jayakarta, mengapresiasi konsistensi pemerintah kota dalam menjaga tradisi tersebut. Ia berharap kegiatan ini bisa membawa kedamaian bagi warga Jakarta, terutama di masa-masa sulit seperti ini. Manaf juga meminta doa agar Jakarta tetap aman dan nyaman. Selain ziarah, Pemerintah Kota Jakarta Timur juga menggelar beragam lomba untuk memeriahkan HUT ke-499 Jakarta.

Lomba-lomba tersebut antara lain kejuaraan bulu tangkis antar PNS, turnamen tenis meja Wali Kota Cup, lomba memasak, Jawara Fun Run, lomba ketapel, kerja bakti massal, dan lainnya. Kegiatan ini melibatkan ASN, organisasi masyarakat, dan warga untuk memperkuat semangat kebersamaan. Sebagian lomba telah dilaksanakan, dan sebagian lagi masih berlangsung dengan jadwal berbeda menjelang puncak peringatan HUT Jakarta pada 22 Juni 2026





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Pangeran Jayakarta Ziarah HUT Jakarta Jakarta Timur Wali Kota Munjirin Tradisi Lomba PNS Kebersamaan

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