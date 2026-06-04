Pemerintah Jakarta Hadirkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Kuningan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menghadirkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan H.R. Rasuna Said mulai Minggu, 7 Juni 2026. Program ini akan berlangsung setiap hari Minggu mulai pukul 05.30 hingga 09.00 WIB.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menghadirkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan H.R. Rasuna Said mulai Minggu, 7 Juni 2026.

Program ini akan berlangsung setiap hari Minggu mulai pukul 05.30 hingga 09.00 WIB. Pelaksanaan HBKB Rasuna Said mencakup koridor utama Jalan H.R. Rasuna Said dengan pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar kawasan Kuningan. HBKB dilaksanakan pada dua segmen, yaitu Segmen Utara-Selatan dari Jalan Gembira hingga Jalan Raya Casablanca serta Segmen Selatan-Utara dari Jalan Prof. Dr. Satrio hingga Jalan Setiabudi Utara Raya/Setiabudi Tengah.

Lalu lintas dari arah Timur (Manggarai) ->arah Barat (Tanah Abang/Karet) melalui Jalan Sultan Agung-Jalan Galunggung-Jalan Karet Pasar Baru Timur III-Jalan Karet Pasar Baru Timur II-Jalan R.M Margono Djojohadikoesoemo-dst. Lalu lintas dari arah Barat (Tanah Abang/Karet) ->arah Timur (Manggarai) dapat melalui Jalan R.M Margono Djojohadikoesoemo-Jalan Galunggung-Jalan Sultan Agung-dst. Lalu lintas dari arah Utara (Menteng) ->arah Selatan (Kuningan) dapat melalui Jalan Galunggung-Jalan Gembira-Jalan Kuningan Persada-Jalan Kuningan Mulya-Jalan Achmad Bakrie Barat-Jalan Casablanca-dst.

Lalu lintas dari arah Selatan (Kuningan) ->arah Utara (Menteng) dapat melalui Jalan Prof. Dr. Satrio-Jalan Denpasar Raya-Jalan Setiabudi-Jalan Setiabudi Utara Raya-Jalan Setiabudi Tengah-Jalan Galunggung-dst. Lalu lintas dari arah Barat (Tanah Abang/Karet) ->arah Timur (Kampung Melayu) dapat melalui Jalan K.H. Mas Mansyur-Jalan Prof. Dr. Satrio-Jalan Raya Casablanca-dst. Lalu lintas dari arah Timur (Kampung Melayu) ->arah Barat (Tanah Abang/Karet) dapat melalui Jalan Raya Casablanca-Jalan Prof. Dr. Satrio-Jalan K.H.

Mas Mansyur-dst. Kawasan Karet Pedurenan ->Utara (Menteng) dapat melalui Jalan Denpasar Raya-Jalan Setiabudi-Jalan Setiabudi Utara Raya-Jalan Setiabudi Tengah-Jalan Galunggung-dst. Kawasan Karet Pedurenan ->Selatan (Gatot Subroto) dapat melalui Jalan Karet Pedurenan-Jalan Prof. Dr. Satrio-Jalan H.R. Rasuna Said-dst.

Kawasan Taman Setiabudi ->Selatan (Gatot Subroto) dapat melalui Jalan Setiabudi Tengah-Jalan Setiabudi Selatan-Jalan Denpasar-Jalan Prof. Dr. Satrio-Jalan H.R. Rasuna Said-dst. Untuk mendukung pelaksanaan HBKB Rasuna Said, Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan sebanyak 3.687 Satuan Ruang Parkir (SRP) di sekitar lokasi kegiatan. Dengan adanya fasilitas parkir dan rekayasa lalu lintas tersebut, masyarakat diharapkan dapat menikmati HBKB Rasuna Said dengan nyaman sekaligus tetap menjaga kelancaran mobilitas di kawasan Kuningan dan sekitarnya.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya Jakarta menuju kota yang lebih ramah bagi pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi berkelanjutan





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Hari Bebas Kendaraan Bermotor Car Free Day Pemerintah DKI Jakarta Kuningan Jakarta

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