Pemerintah Jaga Stabilitas Rupiah, BGN Dikonsolidasi, dan Timnas Indonesia Tekuk Oman

Pemerintah koordinasi kuat berikut luas untuk mengamankan rupiah, sementara kebijakan keuangan dibantah sebagai penyebab pelemahan. BGN baru sidak ke SPPG setelah penunjukan presiden. Dugaan korupsi MBG di BNG duga tiga mantan pejabat jadi tersangka. Garuda Indonesia ditegur Kementerian Haji atas keterlambatan jemaah. Kejahatan jalanan tanggap dengan patroli di Lumajang, dan tragedi pembunuhan di Pematang Siantar. Kebakaran di Sumba Timur mencekum empat korban, dan penumpukan sampah di Jakarta Timur pasca penutupan TPS. Insentif PBB-P2 Jakarta 7,5 persen untuk 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Oman, debut Mathew Baker memberi semangat, pelatih Oman kaget dengan peringkat FIFA Garuda. Kontroversi pribadi Betrand Peto, Sarwendah, dan Ruben Onsu kembali menuai perhatian.

Pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sedang mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Kepala Badan Gizi Nasional ( BGN ) yang baru, Nanik S. Deyang, langsung melakukan sidak ke sejumlah Sarana Pelayanan Pangan Lengkap (SPPG) setelah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa pelemahan rupiah disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak terkendali. Kementerian Haji dan Umrah menegur Garuda Indonesia setelah pesawat yang membawa jemaah haji asal Banten mengalami keterlambatan lebih dari lima jam di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Seorang bocah perempuan menjadi korban penjambretan saat bersepeda di Surabaya, Jawa Timur. Polres Lumajang menggelar patroli malam untuk mengantisipasi kejahatan jalanan.

Di Pematang Siantar, Sumatera Utara, seorang wanita ditemukan tewas di rumahnya. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan telah menerima laporan dugaan kejanggalan di BGN. Kebakaran di Kabupaten Sumba Timur, NTT, menewaskan empat orang satu keluarga.

Penutupan tempat pembuangan sementara (TPS) di Pulogebang, Jakarta Timur, menyebabkan penumpukan sampah di Buaran dan Cakung. Pemerintah DKI Jakarta memberikan insentif PBB-P2 berupa potongan 7,5 persen untuk tahun pajak 2026. Pelatih Timnas Indonesia John Hedrman memastikan Rizky Ridho akan menjadi kapten dalam FIFA Matchday Juni 2026. Pelatih Oman, Tarik Sektioui, mengaku tertipu dengan peringkat FIFA Timnas Indonesia setelah kalah telak.

Mathew Baker mengaku bahagia debut bersama Timnas Indonesia, menjadi debuted termuda. Debut Baker disiapkan John Hedrman karena percaya pengalaman sejak usia muda penting. Sebelum melawan Oman, media Timur Tengah sudah memperingatkan tim nasional mereka tentang kekuatan Timnas Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan Presiden Prabowo terus memantau penyidikan kasus imigrasi yang dilakukan KPK.

Kisah lama Betrand Peto yang dituduh mencuri parfum milik Sarwendah kembali ramai. Ruben Onsu mengungkap cara bijaknya menghadapi Onyo. Video permintaan maaf Sarwendah di media sosial mendapat tanggapan Ruben Onsu yang dinilai tidak relevan. Bunda Corla membela Ruben Onsu dalam polemik nafkah anak dengan Sarwendah, menilai mantan personel Cherrybelle terlalu keras mengungkap masalah rumah tangga ke publik





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