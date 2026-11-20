Pemerintah menerbitkan aturan baru yang memungkinkan penggabungan BUMN menggunakan nilai buku. Aturan ini diatur dalam PP 41 Tahun 2026 untuk mempermudah restrukturisasi aset.

Pemerintah Indonesia resmi menetapkan kebijakan strategis yang memungkinkan penggunaan nilai buku dalam proses penggabungan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN). Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme restrukturisasi aset negara agar lebih efisien dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kebijakan penting ini tertuang secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2026 yang mengatur perlakuan perpajakan atas transaksi melibatkan entitas investasi dan operasional.

Mekanisme Penggunaan Nilai Buku dalam Restrukturisasi

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Perusahaan Induk Investasi, Perusahaan Induk Operasional, dan Entitas yang Dimilikinya menjadi landasan hukum utama bagi kebijakan ini. Aturan tersebut secara spesifik mengizinkan entitas restrukturisasi untuk memanfaatkan nilai buku dalam pengalihan dan atau perolehan harta. Langkah ini berlaku khususnya dalam rangka restrukturisasi BUMN serta anak usaha BUMN yang melibatkan penggabungan dua atau lebih entitas dengan modal yang terbagi atas saham.

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Dalam praktiknya, proses penggabungan tersebut dilakukan dengan cara mengalihkan seluruh harta dan kewajiban kepada salah satu entitas restrukturisasi. Entitas yang mengalihkan harta dan kewajiban tersebut kemudian dibubarkan secara resmi. Penggunaan nilai buku ini dirancang untuk kepentingan penerapan ketentuan di bidang pajak penghasilan. Tujuannya adalah agar transaksi internal korporasi BUMN dapat diproses tanpa menimbulkan beban pajak yang tidak perlu selama tahap restrukturisasi berlangsung.

Syarat Administratif dan Kepatuhan Pajak

Kepatuhan terhadap prosedur administratif menjadi syarat mutlak sebelum penggunaan nilai buku dapat diterapkan. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menegaskan bahwa setiap entitas restrukturisasi wajib menyampaikan pemberitahuan resmi serta melampirkan dokumen pendukung terkait penggunaan nilai buku. Pemberitahuan ini harus diserahkan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagai bentuk transparansi terhadap otoritas perpajakan. Tanpa pelaporan yang lengkap, entitas tidak dapat mengakses fasilitas perpajakan ini.

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Kesesuaian subjek, objek, dan bentuk transaksi restrukturisasi menjadi poin kritis yang harus dipenuhi. Dokumen pemberitahuan penggunaan nilai buku harus memuat informasi yang komprehensif. Minimal, dokumen tersebut harus mencakup identifikasi subjek dan objek transaksi, penjelasan mengenai bentuk transaksi, serta maksud dari restrukturisasi yang dilakukan. Kelengkapan data ini memastikan bahwa otoritas pajak dapat memverifikasi keabsahan proses penggabungan perusahaan.

Waktu Penyerahan dan Laporan Keuangan

Entitas yang melakukan restrukturisasi juga wajib menyertakan posisi keuangan proforma restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN per tanggal efektif restrukturisasi. Data keuangan proforma ini memberikan gambaran jelas mengenai kondisi finansial pasca penggabungan. Selain itu, wajib dilampirkan daftar harta yang dialihkan dari entitas asal. Hal ini mencakup inventarisasi aset tetap, investasi, dan aset lancar yang berpindah kepemilikan.

Jangka waktu penyerahan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memiliki tenggat yang ketat. Jangka waktunya harus paling lama enam bulan setelah tanggal efektif restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN. Jika entitas restrukturisasi akan direstrukturisasi kembali sebelum enam bulan berlalu, maka pemberitahuan harus diselesaikan sebelum tanggal efektif restrukturisasi berikutnya dilaksanakan. Ketepatan waktu ini sangat penting untuk menghindari sanksi administratif dari otoritas pajak.

Monitoring Nilai Pasar dan Sanksi

Dokumen yang diterima CNBC Indonesia dan dikutip Jumat (20/11/2026) juga menjelaskan mekanisme pengawasan jika ketentuan tidak dipenuhi. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memiliki kewenangan untuk menghitung kembali nilai pengalihan harta. Perhitungan ulang ini didasarkan pada nilai pasar pada tanggal efektif restrukturisasi. Langkah ini diambil jika entitas restrukturisasi tidak memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku atau terbukti memberikan informasi yang tidak akurat.

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Dalam hal diketahui besaran nilai buku yang disampaikan oleh entitas restrukturisasi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto dapat menentukan kembali besaran nilai buku harta dimaksud. Penentuan ulang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Adanya mekanisme koreksi ini menjamin keadilan pajak dan mencegah potensi penghindaran pajak melalui manipulasi nilai buku dalam proses restrukturisasi BUMN.