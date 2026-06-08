Pemerintah Inggris Siapkan Parade Kemenangan £500 Ribu untuk Timnas di Piala Dunia 2026

Pemerintah Britania Raya merencanakan parade perayaan senilai 500.000 poundsterling jika timnas Inggris menang di Piala Dunia 2026, dengan dukungan penuh dari Kementerian DCMS dan koordinasi dengan FA, meski ada tantangan logistik penerbangan.

Pemerintah Britania Raya menyusun rencana perayaan parade kemenangan senilai 500.000 poundsterling jika timnas Inggris berhasil memenangkan Piala Dunia 2026 . Pelatih Thomas Tuchel memiliki tujuan mengakhiri这时候六十年没有世界冠军的历史。英国公众的极大热情促使政府采取大胆的举措。根据英国媒体The Sun的报道，英国数字、文化、媒体和体育部（DCMS）已经认真规划了街头庆祝活动的方案，以应对假想的夏季历史性胜利。英格兰队在小组赛阶段被分在H组，同组对手有克罗地亚、加纳和巴拿马，被视为夺冠热门。为了预计数百万将涌入伦敦街道的民众，白厅官员据说已与英格兰足球协会（FA）进行了非正式密集协调。该庆典概念预计将效仿英格兰女足在2025年赢得欧洲杯后的成功游行模式。尽管该计划被认为为时过早且野心过大--毕竟英格兰自1966年后就再未进入世界杯决赛--政府仍选择提前准备，投入数千英镑用于法规规划。这笔500.

000英镑的拨款被认为将带来巨大的社会和经济效益，包括提振民气和促进旅游业。然而，存在后勤挑战，因为球员必须从美国飞回伦敦，纽约至伦敦的航程约七小时，因此游行可能在决赛结束后几天内的某周中举行。与此同时，英格兰队正专注于2026年世界杯，他们进行了一场对阵新西兰的1-0热身赛胜利，随后将对阵哥斯达黎加





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Piala Dunia 2026 Timnas Inggris Parade Kemenangan Thomas Tuchel Pemerintah Britania Raya

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