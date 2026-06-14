Pemerintah Indonesia mencari cara untuk meningkatkan produksi susu nasional dan mengurangi ketergantungan impor. Mereka berencana untuk membangun sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir dan meningkatkan kapasitas industri pengolahan susu.

Pemerintah Indonesia serius mengupayakan kemandirian susu nasional dari hulu ke hilir demi ketahanan pangan dan generasi emas 2045. Mengingat 80 persen kebutuhan masih dipenuhi impor, pemerintah mencakup penguatan produksi, riset, hilirisasi, serta kolaborasi lintas sektor yang erat.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyoroti bahwa sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional masih sangat bergantung pada impor. Indonesia saat ini hanya mampu memproduksi sekitar 1 juta ton susu dari total kebutuhan 4 juta ton per tahun, sebuah kesenjangan yang signifikan. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem persusuan nasional dengan membangun sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir. Di sektor hulu, fokus utama adalah peningkatan populasi dan produktivitas ternak perah yang adaptif terhadap iklim tropis Indonesia.

Riset dan inovasi menjadi kunci untuk menghasilkan varietas ternak yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal Indonesia, termasuk suhu dan kelembapan tinggi. Pengembangan jenis ternak yang sesuai iklim tropis akan meningkatkan produktivitas susu secara signifikan, menjadikan industri nasional lebih kompetitif dan berkelanjutan. Selain penguatan sektor hulu, pemerintah juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas industri pengolahan susu di sektor tengah dan hilir. Pembangunan industri yang terintegrasi akan memperkuat rantai pasok persusuan nasional, menjadikannya lebih tangguh dan berkelanjutan.

Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat luas sangat esensial untuk mencapai Kemandirian Susu Nasional. Sinergi ini akan memastikan setiap aspek, mulai dari produksi bahan baku hingga produk jadi, dapat berjalan optimal. Pemerintah menekankan pentingnya memikirkan secara serius bagaimana produksi susu di dalam negeri dapat ditingkatkan secara signifikan. Dengan demikian, ekosistem persusuan nasional dapat berkembang secara mandiri, mengurangi risiko dari gejolak pasar global, dan memastikan ketersediaan nutrisi penting bagi seluruh masyarakat Indonesia





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