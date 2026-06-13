Pemerintah Indonesia, OIKN, dan INOVASI Bersinergi Menguatkan Literasi Numerasi di Nusantara

Pemerintah Indonesia, Otorita IKN, dan program INOVASI yang didukung Australia bersinergi memperkuat literasi numerasi di Nusantara, meningkatkan pemahaman baca dan keterampilan matematika dasar siswa serta menyiapkan generasi unggul.

Pemerintah Indonesia, Otorita IKN , dan program INOVASI yang didukung Australia bersinergi memperkuat literasi numerasi di Nusantara, meningkatkan pemahaman baca dan keterampilan matematika dasar siswa serta menyiapkan generasi unggul.

Pemerintah Pusat, OIKN, dan Program INOVASI bersinergi memperkuat literasi dan numerasi di pendidikan dasar IKN, meningkatkan pemahaman teks serta kemampuan konsep bilangan. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman baca dan keterampilan matematika dasar bagi para siswa. Kolaborasi strategis ini menjadi langkah nyata dalam membangun Program INOVASI, atau Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia, adalah kerja sama antara Indonesia dan Australia yang berfokus pada peningkatan kebijakan pendidikan dan hasil belajar di kelas secara nasional.

Implementasi program ini di Nusantara telah menunjukkan dampak positif sejak dimulai pada tahun 2024. Deputi OIKN, Alimuddin, menyatakan bahwa program literasi dan numerasi ini telah membawa peningkatan terukur dalam kualitas pembelajaran di sekolah dasar mitra. Capaian ini tidak hanya terlihat pada performa siswa, tetapi juga pada perubahan signifikan dalam metode pengajaran, kepemimpinan sekolah, dan dukungan pengawasan untuk perbaikan pendidikan. Program literasi dan numerasi yang telah berjalan sejak tahun 2024 di Nusantara menunjukkan hasil yang memuaskan dalam peningkatan kualitas pembelajaran.

Peningkatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari metodologi pengajaran hingga peran aktif guru di kelas. Para guru didorong untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar individu siswa, menggunakan asesmen sebagai panduan instruksi, dan menyediakan aktivitas kelas yang lebih relevan serta bermakna. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian sesuai dengan tingkat pemahamannya, sehingga mempercepat peningkatan kemampuan literasi dan numerasi mereka.

Kemajuan program ini juga ditunjukkan melalui acara Pameran Peningkatan Kualitas Pembelajaran Sekolah Dasar di Nusantara pada 11 Juni lalu, yang diselenggarakan bersama Kementerian dan Menengah dan INOVASI. Acara ini menyoroti praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan oleh sekolah-sekolah dasar di Sepaku, sebuah distrik yang mendukung pengembangan ibu kota masa depan Indonesia di Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.

, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menegaskan bahwa sekolah-sekolah yang berpartisipasi telah menunjukkan peningkatan nyata dalam kinerja literasi dan numerasi. Kepala sekolah dan pengawas juga mengambil peran yang lebih kuat sebagai pemimpin instruksional, dengan fokus pada peningkatan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Peran kepemimpinan ini krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung inovasi pendidikan. Sementara itu, Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si.

, M.Sc. , Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, menekankan bahwa pembangunan ibu kota baru harus diiringi dengan investasi pada sumber daya manusia berkualitas tinggi melalui pendidikan yang lebih kuat. Penguatan literasi dan numerasi sangat penting untuk menyiapkan generasi yang mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi terhadap tantangan masa depan. Ini sejalan dengan visi IKN untuk memiliki sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global.

Kolaborasi antara pemerintah, OIKN, dan INOVASI ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pendidikan di Nusantara, membentuk fondasi kuat bagi generasi penerus bangsa





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Literasi Numerasi Pendidikan Dasar IKN Program INOVASI Australia Penguatan Sumber Daya Manusia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Baru 6 Bulan di Indonesia, Mahasiswa Thailand di UM Sudah Mahir Main Gamelan dan Tari NusantaraSetelah IKUTI pembelajaran selama 6 bulan, sejumlah mahasiswa Thailand selain mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, juga berhasil menguasai berbagai kesenian Nusantara.

Read more »

Benarkah Fundamental Ekonomi RI Kuat? Begini Kata Ekonom SeniorKondisi pasar keuangan Indonesia terpuruk, meski pemerintah mengaku fundamental ekonomi Indonesia masih kuat.

Read more »

Kerja Sama AI Indonesia-China Dorong Ekonomi Digital dan Inovasi PublikForum Digital Economy Indonesia-China yang diadakan di Jakarta mempertemukan ahli dan pelaku industri untuk membahas kolaborasi kecerdasan buatan dalam bidang energi, kesehatan, pertanian, dan semikonduktor, serta bagaimana AI dapat memberdayakan masyarakat dan menciptakan nilai ekonomi nyata.

Read more »

Pemerintah, OIKN, dan INOVASI Perkuat Literasi dan Numerasi di IKNPemerintah Pusat, Oemisi Ibu Kota Nusantara (OIKN), dan Program INOVASI bekerja sama meningkatkan literasi dan numerasi pendidikan dasar di IKN. Program yang berjalan sejak 2024 ini tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik siswa, tetapi juga mendorong perubahan metode pengajaran, kepemimpinan sekolah, dan pengawasan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih adaptif.

Read more »