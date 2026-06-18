Pemerintah Indonesia Mempertimbangkan Besaran Biaya Haji 2027

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2027. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan bahwa peluang penurunan biaya haji masih terbuka, namun keputusan akhir akan ditentukan melalui pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2027. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan bahwa peluang penurunan biaya haji masih terbuka, namun keputusan akhir akan ditentukan melalui pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurutnya, penyelenggaraan haji tahun 2026 menghadapi sejumlah tantangan, seperti kenaikan harga avtur, kondisi global yang belum stabil, dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga melakukan penyesuaian tarif berbagai layanan yang digunakan jemaah selama menjalankan ibadah haji. Menteri Irfan Yusuf juga menyinggung perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia dan menekan biaya penyelenggaraan haji pada masa mendatang.

Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan bahwa biaya haji dalam dua tahun terakhir telah mengalami penurunan sekitar Rp6 juta per jemaah, yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang telah lama menunggu kesempatan berangkat ke Tanah Suci. Pemerintah Indonesia juga optimistis bahwa proyek Kampung Haji akan signifikan menekan biaya ibadah ke Tanah Suci, dengan target beroperasi pada tahun 2028.

Menteri Irfan Yusuf juga mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen mencari solusi agar tidak membebani jemaah, dan bahwa kementerian sedang mengkaji usulan tambahan biaya haji dari Garuda Indonesia dan Saudia Airlines akibat lonjakan harga avtur global





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Biaya Haji Penyelenggaraan Ibadah Haji Menteri Haji Dan Umrah Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah Indonesia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Komisi X DPR RI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan Anggaran Pendidikan 2027Komisi X DPR RI menilai anggaran pendidikan 2027 masih bertumpu pada pembangunan fisik dan mengulur permintaan agar prioritas dialihkan ke kesejahteraan guru serta peningkatan mutu layanan pendidikan.

Read more »

Komisi X DPR RI Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru dalam Anggaran Pendidikan 2027Komisi X DPR RI meminta pemerintah meninjau ulang arah kebijakan anggaran pendidikan 2027 agar tidak hanya bertumpu pada pembangunan sarana dan prasarana sekolah. Menurut Lalu, pemerintah tidak hanya membangun sarana dan fasilitas, tetapi juga harus memikirkan SDM-nya. Percuma sekolah banyak kita bangun tetapi gurunya tidak ada,

Read more »

Pemerintah Usulkan Asumsi ICP 2027 Rentang 70-95 Dolar AS per BarelKementerian ESDM mengusulkan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) untuk RAPBN 2027 pada kisaran 70-95 dolar AS per barel untuk mengantisipasi fluktuasi harga minyak akibat ketegangan geopolitik global. Pemerintah juga mengajukan target lifting migas dan anggaran subsidi energi terkait.

Read more »

Tok! Banggar DPR Sepakat Lifting Minyak RI 605-620 Ribu Barel di 2027Lifting minyak RI tahun 2027 disepakati 605-620 ribu barel di tahun 2027

Read more »