Pemerintah Indonesia Melanjutkan Pembangunan Proyek Tol Strategis Nasional

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk melanjutkan pembangunan sejumlah proyek tol strategis nasional. Daftar jalan tol yang akan dibangun ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk melanjutkan pembangunan sejumlah proyek tol strategis nasional. Daftar jalan tol yang akan dibangun ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025.

Menurut Peraturan ini, jika proyek strategis nasional tidak dapat diselesaikan tepat waktu, maka penanggung jawab proyek tersebut harus melaporkan pelaksanaan dan usulan revisi rencana penyelesaian kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan beberapa proyek tol strategis nasional, termasuk pembangunan tol terpanjang di Indonesia, yaitu Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci).

Beberapa proyek tol lainnya yang masuk ke dalam daftar strategis nasional adalah Jalan Tol Serang - Panimbang Provinsi Banten, Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan Provinsi Jawa Barat, dan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Pemerintah juga telah menetapkan beberapa proyek pembangunan akses pelabuhan dan pengembangan jalan tol dalam kota. Misalnya, pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/New Priok Eastern Access (NPEA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc.

Section Harbour Road II (Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur - Pluit (Elevated)) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan beberapa proyek pengembangan jalan tol dalam kota, seperti pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung: a. North - South Link Bandung; dan b. Bandung Inter Urban Toll Road Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia berharap dapat meningkatkan infrastruktur jalan tol di Indonesia dan memudahkan akses masyarakat untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Pemerintah juga berharap dapat meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan melalui pembangunan infrastruktur jalan tol ini





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