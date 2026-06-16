Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat meningkatkan kerja sama budaya melalui pelestarian warisan budaya, peningkatan kapasitas kelembagaan museum, serta perluasan akses publik terhadap pengetahuan dan kebudayaan.

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat meningkatkan kerja sama budaya melalui pelestarian warisan budaya , peningkatan kapasitas kelembagaan museum , serta perluasan akses publik terhadap pengetahuan dan kebudayaan.

Duta Besar RI untuk AS Indroyono Soesilo menyatakan bahwa kerja sama itu merupakan bagian penting dari diplomasi budaya Indonesia di tingkat global. Menurutnya, museum memiliki peran strategis sebagai ruang dialog, pendidikan, dan pertukaran gagasan lintas budaya. Melalui kerja sama tersebut, dia berharap pelestarian warisan budaya, peningkatan kapasitas kelembagaan museum, serta perluasan akses publik terhadap pengetahuan dan kebudayaan dapat terus diperkuat.

Kerja sama tersebut berlandaskan Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada 2023 antara Museum dan Cagar Budaya Indonesia dan National Museum of Asian Art, Smithsonian Institution di Washington, D.C. Sebagai implementasi konkret dari kerja sama tersebut, Museum Capacity Building Workshop akan diselenggarakan pada 22-26 Juni 2026 di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Kegiatan itu akan melibatkan sekitar 30 peserta dari berbagai institusi kebudayaan Indonesia.

Lokakarya akan membahas sejumlah isu strategis dalam pengelolaan museum modern, antara lain pengembangan pameran, konservasi berbasis riset, pemanfaatan teknologi digital, dan strategi peningkatan keterlibatan publik. Delegasi National Museum of Asian Art yang hadir langsung dari Washington, D.C. , terdiri atas para pakar dengan keahlian lintas bidang. Sementara itu, Direktur National Museum of Asian Art, Dr. Chase Robinson, menyampaikan bahwa kolaborasi tersebut bertujuan menjadikan museum sebagai ruang hidup yang dinamis yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Melalui pertukaran pengetahuan, kolaborasi profesional, dan pemanfaatan teknologi, museum dapat memperluas akses publik serta memperkuat pemahaman lintas budaya di tingkat global





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