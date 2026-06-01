Pemerintah Hapus Batas Waktu Tarif PPh Final UMKM 0,5% untuk Orang Pribadi

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang menghapus jangka waktu tarif PPh Final UMKM 0,5% untuk wajib pajak orang pribadi. Beberapa badan usaha CV, firma, PT, dan badan usaha milik desa tidak lagi berhak atas tarif tersebut. Tercantum juga syarat baru dan pengecualian tertentu dalam peraturan ini.

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan penghapusan masa berlaku tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% khusus untuk wajib pajak orang pribadi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026.

Regulasi ini mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Penghapusan dilakukan dengan cara menghilangkan Pasal 59 dalam PP sebelumnya yang@media menyebutkan tarif 0,5% hanya berlaku maksimal 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi. Namun, untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, masa berlaku tetap selama empat tahun pajak sejak terdaftar.

Sementara itu, beberapa bentuk badan usaha seperti CV, firma, PT selain perseroan perorangan satu orang, serta badan usaha milik desa tidak lagi entitled untuk menikmati tarif final 0,5% tersebut. Pemerintah menyatakan penyesuaian ini sangat upaya mencegah praktik penghindaran pajak yangBertentangan dengan tujuan dari regulasi aslinya. Meski demikian, masa transisi diberikan bagi mereka yang masih dalam masa berlaku tarif sesuai PP sebelumnya, dengan ketentuan bahwa peredaran bruto maksimal Rp4,8 miliar per tahun.

Untuk CV, firma, badan usaha milik desa, atau perseroan perorangan satu orang, masa transisi mencakup 4 tahun pajak. Begitu juga dengan PT, yang diberikan masa transisi selama 3 tahun pajak. Illustrasi diberikan bagaimana CV AB yang terdaftar pada Juni 2023 dengan peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar dapat tetap dikenai tarif final 0,5% sampai akhir tahun pajak 2026. Selain itu, PP 20/2026 juga memperkenalkan syarat baru bagi wajib pajak orang pribadi yang ingin menikmati tarif 0,5% tanpa batas waktu.

Syaratnya, selain memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar per tahun, mereka juga harus mematuhi larangan memperhitungkan pengeluaran seperti suap, gratifikasi, atau pemberian lain yang termasuk dalam tindak pidana korupsi atau suap. Pengeluaran tersebut tidak lagi bisa diakui sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan bruto. Selain itu, penghasilan dari jasa pekerja bebas serta penghasilan yang diterima dari luar negeri tersebut tidak termasuk dalam tarif final ini.

Kategori pekerja bebas mencakup pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, aktuaris, dan ahli sejenisnya. Kemudian, dalam seni dan hiburan, beberapa profesi seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, selebgram, influencer, bloger, vloger, dan seniman lainnya juga dikecualikan. Regulasi iniPaperback penyesuaian perlindungan pajak untuk UMKM sambil menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh taxpayer untuk menghindari kewajiban pajak sepenuhnya





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pph Final UMKM Tarif 0 5% Peraturan Pemerintah 20/2026 Wajib Pajak Orang Pribadi Penghapusan Masa Berlaku

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aturan Baru PPh Final UMKM 0,5%, Program Bedah Rumah, dan Kenaikan Harga EmasPemerintah menerbitkan aturan baru PPh Final UMKM 0,5% dengan batas penghasilan Rp 4,8 miliar. Selain itu, Kementerian PKP mengalokasikan Rp 179,46 miliar untuk bedah rumah di Sulawesi Tenggara, sementara harga emas di Pegadaian naik hingga Rp 70 ribu per gram.

Read more »

Rincian Aturan Baru Pajak UMKM: CV, Firma, dan PT Baru Kehilangan Fasilitas PPhPP 20/2026 batasi PPh final 0,5% UMKM hanya untuk orang pribadi, PT perorangan, & koperasi. CV, firma, & PT biasa tak lagi dapat.

Read more »

PPh Final 0,5% Hanya untuk OP, Perseroan Perorangan, dan KoperasiPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 menghapus pemberian Tarif Pajak Penghasilan Final 0,5% bagi CV, firma, PT, dan BUMDes. Fasilitas tarif final kini hanya berlaku untuk wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan satu orang, dan koperasi dengan peredaran bruto maksimal Rp 4,8 miliar. Kelompok usaha yang sebelumnya eligible tetap dapat menggunakan tarif tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam PP 55/2022. Pemerintah juga menetapkan beberapa pengecualian bagi kasus-kasus tertentu.

Read more »

Influencer Tak Lagi Dapat PPh UMKM 0,5 Persen, Purbaya: Tak Ada Lapangan KerjaMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal influencer hingga selebgram yang tak lagi mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM 0,5 persen.

Read more »