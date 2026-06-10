Pemerintah godine tiga Permendag ekspor komoditas SDA strategis lewat BUMN Ekspor

Pemerintah mengeluarkan tiga peraturan Menteri Perdagangan pada 2026 untuk mengatur ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui BUMN Ekspor. Kebijakan ini bertujuan memperkuat tata kelola, mengoptimalkan manfaat ekonomi, serta mendukung hilirisasi dan stabilitas nasional dengan implementing bertahap hingga 2027.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan tiga peraturan Menteri Perdagangan baru pada tahun 2026 untuk mengatur ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) strategis, yaitu batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi.

Aturan ini, yang mencakup Permendag Nomor 15, 16, dan 17 Tahun 2026, merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA Strategis. Tujuannya adalah memperkuat tata kelola perdagangan, mengoptimalkan manfaat ekonomi nasional, memastikan ketersediaan dalam negeri, serta mendukung hilirisasi dan stabilitas ekonomi.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menekaskan bahwa penerapan kebijakan ini akan membuat kegiatan ekspor komoditas strategis yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Implementasi kebijakan akan dilaksanakan secara bertahap dengan dua tahap utama.

Pada Tahap I, yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, eksportir masih dapat menggunakan perizinan yang telah dimiliki sebelumnya, seperti Eksportir Terdaftar (ET) dan Laporan Surveyor (LS), namun diwajibkan menyampaikan laporan dan dokumen ekspor kepada BUMN Ekspor. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi dalam tiga bulan pertama sejak peraturan berlaku.

Kemudian, pada Tahap II yang dimulai paling lambat 1 Januari 2027, seluruh ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan melalui BUMN Ekspor, yang akan mengatur seluruh proses mulai dari prakepabeanan, kepabeanan, hingga pascakepabeanan. Untuk komoditas batu bara, aturan baru mencakup antrasit, batu bara termal, lignit, dan gambut dalam kode HS 2701 hingga 2703. Sementara itu, ekspor kelapa sawit tetap memperhatikan kebutuhan dalam negeri melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) Minyakita.

Pengaturan ekspor paduan besi mencakup 15 pos tarif delapan digit turunan HS 7202 yang dibagi menjadi kelompok barang yang dilarang diekspor, wajib menggunakan LS, atau dapat diekspor tanpa LS. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Tommy Andana, menyampaikan bahwa kebijakan bertujuan menjaga kelancaran transisi dan memberikan waktu penyesuaian bagi pelaku usaha. Pemerintah berharap dengan penguatan tata kelola ini, nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia dapat lebihOptimal untuk kemakmuran bangsa





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Ekspor Komoditas Strategis BUMN Ekspor Permendag 2026 Tata Kelola Perdagangan Hilirisasi SDA

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