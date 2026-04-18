Pemerintah Gencar Renovasi 21.000 Rumah Tidak Layak Huni di Papua, Program Dimulai April 2026

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengumumkan program renovasi masif 21.000 rumah tidak layak huni di Papua yang akan dimulai pada 21 April 2026. Program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki hunian kumuh secara besar-besaran. Selain renovasi, pemerintah juga akan mengembangkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dan menata kawasan kumuh, serta memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait , telah menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan renovasi besar-besaran terhadap 21.000 unit rumah yang dikategorikan tidak layak huni di wilayah Papua. Program monumental yang diberi nama 'bedah rumah' ini dijadwalkan akan secara resmi diluncurkan pada hari Selasa, tanggal 21 April tahun 2026.

Keputusan ini diambil sebagai tindak lanjut langsung atas instruksi tegas yang disampaikan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya penanganan mendesak terhadap kondisi perumahan yang buruk di seluruh negeri. "Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, rumah-rumah yang tidak layak huni harus segera diperbaiki secara masif," ujar Maruarar dengan tegas, dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan di Wisma Danantara, Jakarta, pada hari Jumat, 17 April 2026. Sosok yang akrab disapa Ara ini, menjelaskan bahwa inisiatif renovasi rumah ini tidak hanya sekadar program permukaan, melainkan sebuah upaya komprehensif yang telah dilaporkan secara rinci kepada Hashim Djojohadikusumo, yang kini menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Perumahan. Skala pelaksanaan program 'bedah rumah' ini direncanakan akan mencakup enam provinsi di Indonesia, dengan target spesifik menyentuh 42 kabupaten dan kota. Menariknya, di setiap kabupaten atau kota yang menjadi sasaran, minimal akan ada 500 unit rumah yang mendapatkan intervensi renovasi. Ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam mengatasi masalah perumahan ini, dengan fokus yang kuat pada wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian ekstra. Namun, ruang lingkup program ini tidak berhenti hanya pada perbaikan fisik bangunan rumah. Ara juga menggarisbawahi bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikhususkan untuk sektor perumahan akan turut digalakkan dan diperluas jangkauannya hingga ke Papua. Selain itu, pemerintah juga akan aktif menjajaki skema pembiayaan perumahan yang inovatif melalui kolaborasi strategis dengan badan usaha milik negara yang bergerak di sektor keuangan, yaitu PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Kolaborasi ini diharapkan dapat membuka akses pembiayaan yang lebih mudah bagi masyarakat Papua untuk memiliki hunian yang layak atau memperbaiki yang sudah ada. Lebih jauh lagi, inisiatif ini tidak hanya berfokus pada perbaikan unit rumah secara individual, tetapi juga menyentuh aspek penataan kawasan secara keseluruhan. Pemerintah menyadari bahwa masalah perumahan seringkali terkait erat dengan masalah kawasan kumuh. Oleh karena itu, program ini juga akan mencakup upaya penataan dan revitalisasi kawasan-kawasan yang saat ini dikategorikan sebagai kumuh, dengan tujuan menciptakan lingkungan hunian yang lebih sehat, bersih, dan tertata rapi. "Jadi program kami cukup banyak, tidak hanya membangun dan merenovasi rumah, tapi juga membuat kawasannya tidak kumuh. Kemudian manusianya diberdayakan secara ekonomi," jelas Ara. Pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu pilar penting dalam strategi pemerintah ini. Ara menekankan bahwa program ini juga akan dibarengi dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya memiliki rumah yang layak, tetapi juga memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk menjaga dan merawat huniannya, serta meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan. Dengan berbagai program yang terintegrasi ini, diharapkan dapat tercipta perubahan signifikan dalam kondisi perumahan di Papua, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Fokus pada renovasi rumah, pengembangan skema pembiayaan, penataan kawasan kumuh, serta pemberdayaan ekonomi, mencerminkan pendekatan holistik yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan perumahan yang kompleks. Implementasi program ini tentu memerlukan koordinasi yang matang antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Meskipun tanggal peluncuran masih beberapa tahun lagi, persiapan yang matang dan sosialisasi yang gencar akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Diharapkan masyarakat Papua dapat merasakan dampak positif dari program ini dalam beberapa tahun mendatang, menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Berbagai pihak menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perhatian terhadap aspek keberlanjutan juga menjadi pertimbangan penting, agar hasil renovasi dan penataan kawasan dapat terjaga dalam jangka panjang. Keputusan untuk memprioritaskan Papua dalam program renovasi rumah berskala besar ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah yang selama ini mungkin belum mendapatkan perhatian yang cukup. Program ini dipandang sebagai langkah strategis yang dapat memberikan stimulus positif bagi perekonomian lokal di Papua, melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi terkait sektor perumahan dan konstruksi. Langkah ini sejalan dengan visi besar presiden terpilih untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya, tanpa terkecuali. Dengan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat dan lembaga terkait, program ini diharapkan dapat berjalan lancar dan mencapai target yang diharapkan, memberikan manfaat nyata bagi ribuan keluarga di Papua. Seiring dengan berjalannya waktu, evaluasi berkala terhadap kemajuan program akan menjadi krusial untuk memastikan bahwa tujuan program tercapai dan jika diperlukan, dilakukan penyesuaian strategi agar lebih efektif. Fokus pada rumah tidak layak huni adalah indikator kuat dari kesadaran pemerintah terhadap isu-isu kemanusiaan dan sosial yang mendasar. Upaya untuk menyediakan hunian yang layak dan aman adalah hak dasar setiap warga negara, dan pemerintah mengambil langkah nyata untuk memenuhi hak tersebut bagi masyarakat Papua. Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur penting bagi kemampuan pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan berskala besar di masa mendatang, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan membutuhkan perhatian khusus. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat setempat juga akan menjadi faktor penentu dalam kesuksesan program ini. Masa depan perumahan di Papua tampak lebih cerah dengan adanya inisiatif yang terencana dan terstruktur ini. Menteri Maruarar Sirait juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ini akan membutuhkan sinergi yang kuat antara berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Ia optimis bahwa dengan kerja sama yang baik, target 21.000 rumah tidak layak huni di Papua dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan bahkan melampaui ekspektasi yang ada. Ara menambahkan bahwa tim teknis terus bekerja keras untuk mematangkan detail pelaksanaan di lapangan, termasuk identifikasi rumah-rumah yang paling membutuhkan, serta memastikan ketersediaan bahan bangunan dan tenaga kerja yang memadai. Koordinasi dengan pemerintah daerah di setiap kabupaten dan kota yang menjadi sasaran program menjadi prioritas utama untuk memastikan kelancaran implementasi di tingkat akar rumput. Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi positif demi terwujudnya program yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Mimpi akan hunian yang layak dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua, perlahan namun pasti, akan segera terwujud berkat program ambisius ini





Renovasi Rumah Papua Rumah Tidak Layak Huni Program Bedah Rumah Prabowo Subianto Maruarar Sirait

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mendagri apresiasi program bedah rumah di wilayah PapuaMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua yang digagas oleh ...

Wagub PBD dukung program pembangunan 21 ribu rumah warga PapuaWakil Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Ahmad Nausrau mendukung penuh program pembangunan dan rehabilitasi sebanyak 21.000 rumah layak huni untuk menjawab ...

KPK panggil Direktur Kepatuhan Bank Papua jadi saksi kasus dana PapuaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Kepatuhan Bank Papua Betty Juliaantje Parinussa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan ...

Pemerintah Mulai Program Bedah Rumah Se-Papua pada 27 April 2026Pemerintah akan renovasi 21 ribu rumah tak layak huni di Papua mulai 27 April 2026. Program ini bertujuan memberikan hunian layak dan memberdayakan masyarakat.

Ramalan Weton 19 April 2026: 5 Neptu Ini Diprediksi Apes, Hindari Ambil Keputusan BesarBerita Ramalan Weton 19 April 2026: 5 Neptu Ini Diprediksi Apes, Hindari Ambil Keputusan Besar terbaru hari ini 2026-04-18 05:18:43 dari sumber yang terpercaya

Promo JSM Indomaret Hari Ini 18 April 2026, Frozen Food Diskon hingga 50 PersenPromo JSM Indomaret hari ini 18 April 2026 kembali hadir dengan promo menarik berbagai produk pilihan. Jangan lewatkan kesempatan menariknya.

