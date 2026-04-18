Pemerintah Evaluasi Ratusan Izin Tambang Bermasalah di Kawasan Hutan Sesuai Perintah Presiden

Kementerian ESDM menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bermasalah, khususnya yang berada di kawasan hutan. Langkah ini bertujuan membenahi tata kelola sektor pertambangan yang selama ini diwarnai berbagai persoalan, dengan penekanan pada penegakan hukum dan kepentingan nasional.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah gencar melakukan evaluasi terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah, terutama yang berlokasi di dalam kawasan hutan . Langkah ini merupakan respons langsung terhadap instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti maraknya praktik pertambangan ilegal dan IUP bermasalah yang merugikan negara dan lingkungan.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa evaluasi ini mencakup berbagai jenis kawasan hutan, mulai dari hutan lindung, hutan konservasi, hingga cagar alam. Penilaian ini juga menyasar IUP yang belum memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), sebuah persyaratan krusial bagi kegiatan pertambangan di area hutan. Menteri Bahlil melaporkan progres evaluasi ini kepada Presiden Prabowo pada Kamis, 16 April 2026, dan mendapat arahan teknis untuk segera melakukan eksekusi lebih lanjut. Ia mengaku hanya diberi waktu sepekan untuk menyelesaikan pelaporan awal, menunjukkan urgensi dan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan ini. Meskipun belum merinci jumlah IUP bermasalah dan luas lahan yang terdampak, Bahlil berjanji akan menyampaikan rinciannya dalam waktu dekat. Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan pentingnya penertiban ini dalam sebuah taklimat kepada kementerian dan lembaga pada Rabu, 8 April 2026. Beliau mengungkapkan adanya ratusan tambang atau IUP berstatus tidak jelas yang beroperasi di kawasan hutan. Dengan tegas, Presiden menyatakan bahwa kepentingan nasional dan rakyat harus didahulukan di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau kroni. Ia menekankan bahwa saat ini tidak ada waktu untuk menunggu atau bersikap lunak. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bhaktiar, memberikan analisis mendalam mengenai akar persoalan IUP bermasalah. Ia menyoroti bahwa peralihan kewenangan penerbitan IUP dari kepala daerah ke pusat pada 2014, kemudian delegasi sebagian ke provinsi pada 2022, telah menciptakan kompleksitas tersendiri. Bisman menekankan bahwa strategi penanganan tambang ilegal dan IUP bermasalah tidak bisa disamaratakan. Bagi penambang rakyat yang didorong oleh kebutuhan ekonomi, pendekatan yang tepat adalah pembinaan dan upaya formalisasi usaha. Sebaliknya, bagi korporasi besar yang melakukan pelanggaran, penegakan hukum yang tegas adalah satu-satunya solusi. Konsistensi dan keseriusan dari pucuk pimpinan negara, dalam hal ini Presiden, sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Tanpa dukungan penuh dari Presiden, upaya penertiban dikhawatirkan hanya akan bersifat parsial, mengingat praktik pertambangan ilegal seringkali melibatkan jaringan elite, aparat, dan oknum-oknum berpengaruh. Oleh karena itu, langkah Kementerian ESDM ini menjadi sorotan utama dalam upaya pembenahan tata kelola sektor pertambangan Indonesia yang selama ini diwarnai berbagai tantangan





