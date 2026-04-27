Pemerintah Dorong Produksi CNG untuk Kurangi Impor LPG

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan pengembangan produksi Compressed Natural Gas (CNG) di dalam negeri sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Usulan ini disampaikan setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto membahas hasil kunjungan kerja ke Rusia dan Prancis.

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) Bahlil Lahadalia ke Istana Negara pada Kamis, 16 April 2026. Pertemuan penting ini difokuskan pada pembahasan hasil kunjungan kerja Menteri Bahlil ke Rusia dan Prancis, dengan penekanan khusus pada isu penyediaan energi nasional.

Kunjungan tersebut menghasilkan berbagai wawasan dan pertimbangan strategis terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan energi Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya diversifikasi sumber energi dan pengurangan ketergantungan pada impor, serta mendorong inovasi dalam pengembangan energi bersih dan berkelanjutan. Pertemuan ini juga membahas potensi kerjasama dengan negara-negara lain dalam sektor energi, termasuk transfer teknologi dan investasi di bidang energi terbarukan.

Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan energi di Indonesia, serta memastikan ketersediaan energi yang terjangkau dan handal bagi seluruh masyarakat. Selain itu, Presiden juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga energi dan melindungi konsumen dari fluktuasi harga yang tidak terduga. Rapat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk merumuskan kebijakan energi yang komprehensif dan adaptif terhadap perubahan global.

Setelah rapat dengan Presiden, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan usulan strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Usulan tersebut berfokus pada pengembangan produksi Compressed Natural Gas (CNG) secara massal di dalam negeri sebagai alternatif pengganti LPG. Bahlil menjelaskan bahwa konsumsi LPG nasional mencapai 8,6 juta metrik ton per tahun, di mana sekitar 7 juta metrik ton harus dipenuhi melalui impor.

Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat fluktuasi harga LPG di pasar internasional dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Bahlil menekankan bahwa upaya mencari sumber LPG alternatif telah dilakukan secara intensif, namun tantangan utama adalah minimnya bahan baku C3 (Propana) dan C4 (Butana) di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah terus mencari solusi inovatif, termasuk pengembangan Dimethyl Ether (DME) dari batu bara kalori rendah dan, yang terbaru, produksi CNG.

'Kita harus putar otak terus hampir tidak kita istirahat kita mengkaji sumber-sumber LPG-nya,' ujarnya. Pengembangan CNG dianggap sebagai solusi yang paling menjanjikan karena Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang melimpah, terutama kandungan C1 (Metana) dan C2 (Etana). Bahlil menjelaskan bahwa produksi CNG di dalam negeri memiliki potensi besar untuk mengurangi impor LPG secara signifikan.

Meskipun saat ini CNG sudah digunakan secara terbatas untuk keperluan komersial seperti hotel, restoran, dan sebagai bahan bakar transportasi melalui SPBG (Stasiun Pengisian Bahan Gas), produksi massal CNG masih memerlukan kajian dan finalisasi lebih lanjut. Bahlil memastikan bahwa usulan ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah. Namun, ia optimis bahwa CNG dapat menjadi alternatif terbaik untuk mencapai kemandirian energi Indonesia di sektor LPG.

'CNG itu sebagian sudah dipakai untuk hotel, restoran Itu sudah dipakai sebagian SPBG sudah juga dipakai, Dan itu bahan bakunya tidak kita impor Semuanya dalam negeri,' jelasnya. Selain CNG, pemerintah juga terus mengeksplorasi potensi energi terbarukan lainnya, seperti energi surya, angin, air, dan panas bumi. Bahlil menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menciptakan diversifikasi energi yang optimal, sehingga Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu sumber energi saja.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, pemerintah menyadari pentingnya memiliki formulasi energi yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan situasi. Upaya ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan energi yang berkelanjutan dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia





