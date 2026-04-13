Pemerintah Dorong Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Sulawesi Utara

Mendagri tinjau program perumahan di Sulawesi Utara, BNI perkuat dukungan. Rupiah melemah, IHSG dibuka turun, KAI gunakan biosolar B40.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, salah satunya adalah pembiayaan perumahan. Dalam rangka mendukung program tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito meninjau langsung pelaksanaan program perumahan rakyat di Tomohon, Sulawesi Utara . Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan program unggulan Presiden berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara, yang berfokus pada sosialisasi dan akad pembiayaan perumahan serta pemberdayaan ekonomi rakyat. Acara yang digelar di Graha Gubernuran Bumi Beringin, Manado, pada Rabu, 8 April 2026, ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat yang membutuhkan bantuan perumahan. Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, serta sejumlah pimpinan lembaga dan mitra strategis lainnya. Kehadiran para tokoh penting ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung program perumahan rakyat dan pemberdayaan ekonomi.

Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai salah satu bank penyalur utama dalam program pembiayaan perumahan, turut berperan aktif dalam menyukseskan program pemerintah. Direktur Consumer Banking BNI, Corina Leyla Karnalies, menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sektor ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan tempat tinggal yang layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan sektor pendukung. BNI berkomitmen untuk memperkuat implementasi program melalui peningkatan pemahaman produk di jaringan kantor, perluasan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pengembang, serta kolaborasi aktif dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Melalui program pembiayaan perumahan, pemerintah berupaya menyediakan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja serta penguatan rantai pasok sektor konstruksi dan UMKM di daerah. BNI juga menyediakan layanan digital melalui aplikasi wondr by BNI yang memudahkan nasabah dalam pembayaran cicilan, transaksi, dan pemantauan kondisi keuangan secara aman dan cepat.

Selain fokus pada program perumahan, terdapat beberapa informasi penting lainnya yang perlu diperhatikan. Rupiah ditransaksikan di Rp 17.123 per dolar AS pada pukul 09.00 WIB, melemah 19 poin atau 0,11 persen dari posisi sebelumnya. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 48 poin atau 0,65 persen di level 7.410 pada pembukaan perdagangan Senin, 13 April 2026, namun diperkirakan akan ada potensi rebound. PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengungkapkan bahwa seluruh lokomotif dan genset telah menggunakan biosolar B40 dalam operasionalnya.





