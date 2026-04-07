Pemerintah DKI Jakarta Usut Penggunaan AI dalam Laporan Parkir Liar, Investigasi Kasus Kematian Pekerja Terus Berjalan

Pemerintah DKI Jakarta menindaklanjuti laporan parkir liar yang menggunakan foto editan AI, melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap pelaku. Selain itu, penyelidikan kasus kematian pekerja di proyek bangunan terus berlanjut.

Menanggapi aduan masyarakat terkait parkir liar yang dilaporkan melalui aplikasi JAKI , yang kemudian ditanggapi dengan menggunakan foto hasil editan AI, pemerintah daerah DKI Jakarta mengambil langkah tegas untuk mengusut tuntas permasalahan ini. Pramono, selaku pejabat pemerintah, menegaskan pentingnya pendalaman menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan AI tersebut.

“Saya minta untuk didalami dicari siapa yang melakukan AI-nya itu kemudian yang meng-upload-nya,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta pada Selasa (7/4). Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas informasi dan memastikan kebenaran dalam laporan yang diterima dari masyarakat. Inspektorat Pemprov DKI Jakarta telah mulai melakukan investigasi mendalam terhadap berbagai pihak terkait, mulai dari lurah di tingkat kelurahan, Suku Dinas (Sudin) yang bertanggung jawab atas pelayanan publik di tingkat kota/kabupaten, hingga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang berfokus pada pemeliharaan fasilitas umum. Proses pendalaman ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menindak pihak yang terlibat dalam manipulasi informasi. Pramono menekankan bahwa proses investigasi akan dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban. “Jadi sekarang ini kan Inspektorat sedang melakukan pendalaman baik itu kepada Lurah Ibu siapa yang di Kalisari, kemudian PPSU-nya, kemudian Sudin-nya. Semuanya nanti pada saatnya pasti akan ketahuan,” tuturnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan yang merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang ada. Selain itu, Pramono juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap petugas PPSU. Ia meyakini bahwa petugas PPSU tidak akan terlibat dalam manipulasi informasi terkait laporan parkir liar. “Kalau kemudian menyalahkan ke PPSU juga enggak bisa, PPSU-nya pasti bukan orang yang melakukan atau memanipulasi tentang AI-nya,” kata dia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga peduli terhadap kesejahteraan dan reputasi petugas yang bekerja di lapangan. Pemerintah berupaya untuk memberikan pembelaan dan memastikan bahwa petugas tidak menjadi korban dari manipulasi informasi yang dilakukan oleh pihak lain.\Selain kasus terkait parkir liar dan penggunaan AI, berita juga menyoroti beberapa isu penting lainnya. Polisi terus melakukan penyelidikan terhadap kasus tewasnya empat pekerja di proyek bangunan bertingkat di Jalan Tb Simatupang, Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Penyelidikan ini berfokus pada dugaan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa para pekerja. Tim Labfor Polri melakukan uji sampel gas dan kandungan air untuk mengungkap penyebab pasti kematian tersebut. Kasus ini menjadi perhatian serius karena melibatkan keselamatan kerja dan tanggung jawab perusahaan. Selain itu, terdapat pula berita tentang pandangan Buya Yahya mengenai hukum penggunaan alat pemuas nafsu oleh perempuan atau janda tanpa melakukan zina. Isu-isu terkait agama dan moralitas juga menjadi bagian dari sorotan media. Isu olahraga juga menjadi perhatian, dengan adanya berita mengenai persiapan Arsenal menghadapi Sporting Lisbon di perempat final Liga Champions. Pelatih Mikel Arteta mengingatkan anak asuhnya untuk tidak meremehkan kekuatan lawan. Selain itu, terdapat pula berita mengenai ramalan zodiak yang paling beruntung dalam karier pada 8 April 2026. Berita tentang bursa transfer dan perkembangan dunia sepak bola juga hadir, termasuk kecurigaan Bung Ropan terhadap proses naturalisasi pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia, jadwal Final Four Proliga 2026, kabar kurang menyenangkan dari Elkan Baggott, dan kabar dari pemain Timnas Indonesia lainnya yang belum masuk skuad. Isu pasar modal juga mendapat perhatian, dengan adanya berita tentang pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjelang keputusan FTSE Russell.\Berita-berita ini mencakup spektrum yang luas, mulai dari isu-isu lokal seperti parkir liar dan investigasi kematian pekerja, hingga isu-isu global seperti sepak bola dan perkembangan ekonomi. Hal ini menunjukkan dinamika kompleks dari berita yang beredar di masyarakat, yang mencerminkan berbagai aspek kehidupan. Pemerintah DKI Jakarta terus berupaya menyelesaikan masalah parkir liar dengan serius. Penggunaan teknologi AI yang tidak bertanggung jawab dalam pelaporan masalah parkir liar menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi palsu. Selain itu, kasus kematian pekerja di proyek bangunan menjadi perhatian utama, dengan polisi melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap penyebab pasti. Isu-isu lain seperti agama, olahraga, dan perkembangan ekonomi juga turut meramaikan pemberitaan. Pemantauan dan pelaporan yang ketat terhadap aktivitas parkir liar juga terus dilakukan untuk memastikan keamanan dan ketertiban. Berbagai sektor terus beradaptasi dengan perubahan teknologi. Pemerintah juga memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil berdasarkan aturan yang berlaku dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Semua ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika yang ada di masyarakat, yang mencakup berbagai isu dari berbagai bidang





