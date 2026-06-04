Pemerintah DKI Jakarta Mewajibkan Masyarakat Memilah Sampah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) No. 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Kebijakan ini mewajibkan masyarakat memilah sampah berdasarkan jenisnya sebelum dibuang atau diangkut ke tempat penampungan sementara.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) No. 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber. Kebijakan ini mewajibkan masyarakat memilah sampah berdasarkan jenisnya sebelum dibuang atau diangkut ke tempat penampungan sementara.

Kebijakan ini juga menjadi bagian dari penguatan pengelolaan sampah yang aman dan berkelanjutan di wilayah Jakarta. Dalam kebijakan ini, warga diwajibkan memilah sampah rumah tangga menjadi empat kategori yakni organik, anorganik, bahan berbahaya dan beracun atau B3 (merah), dan residu abu-abu/hitam. Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi volume sampah secara drastis sebelum dikirim ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Selain itu, nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (4/6/2026) pagi.

Sekitar pukul 10.12 WIB, rupiah melemah hingga menyentuh Rp 18.019 per dolar AS. Tekanan ini didorong kuatnya indeks dolar AS di pasar global serta kekhawatiran pasar akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Posisi ini menjadi salah satu titik terlemah dalam beberapa waktu terakhir. Bank Indonesia (BI) terus memantau pasar dan mengambil langkah terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah situasi global yang tidak pasti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, pada Kamis (4/6/2026). Penahanan Silmy Karim setelah yang bersangkutan menyerahkan diri dan menjalani pemeriksaan intensif sejak Rabu 3 Juni 2026 malam. Sekitar pukul 08.35 WIB, dengan mengenakan rompi tahanan oranye dan tangan terborgol, Silmy Karim keluar dari ruang penyidik KPK. Silmy Karim ditahan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) serta dokumen keimigrasian di Indonesia.

Sebagai informasi, kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang berlangsung sejak Selasa 2 Juni 2026 malam hingga Rabu 3 Juni 2026. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, mantan Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025, Saffar Muhammad Godam, serta Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra





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