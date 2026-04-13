Pemerintah DKI Jakarta Buka Lowongan Tenaga Ahli Penyusunan Renja dan Pelaporan Kinerja

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kembali kesempatan emas bagi para profesional untuk bergabung dalam tim melalui posisi strategis, yaitu Tenaga Ahli Penyusunan Renja dan Pelaporan Kinerja . Lowongan ini tersedia di Sekretariat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, membuka pintu bagi individu yang memiliki dedikasi tinggi dan keahlian di bidang perencanaan pembangunan serta pelaporan kinerja untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan daerah.

Rekrutmen ini, yang diumumkan melalui akun Instagram resmi @disnakertrans_dki_jakarta, menjadi momen penting bagi para pencari kerja yang ingin mengembangkan karir di lingkungan pemerintahan. Posisi ini menawarkan tantangan menarik sekaligus kesempatan untuk mengasah kemampuan analitis dan memperdalam pemahaman mengenai sistem perencanaan yang efektif. Tenaga ahli yang terpilih akan memainkan peran krusial dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang komprehensif, melakukan analisis data yang mendalam, serta mengevaluasi capaian kinerja secara berkala. Hal ini akan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang lebih tepat sasaran dan memastikan program-program yang dijalankan berdampak positif bagi masyarakat.

Kesempatan ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan inklusif, serta memberikan ruang bagi para profesional untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaiknya bagi pembangunan daerah. Kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi posisi Tenaga Ahli Penyusunan Renja dan Pelaporan Kinerja ini cukup menantang, mencerminkan kebutuhan akan individu yang kompeten dan berpengalaman.

Pelamar harus memiliki pengalaman kerja minimal empat tahun di bidang terkait, yang menunjukkan bahwa mereka telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menangani berbagai tantangan di lingkungan kerja. Selain itu, pelamar juga harus memiliki pengalaman yang relevan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan pelaporan kinerja, khususnya yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan dan energi. Pengalaman ini sangat penting karena akan menjadi bekal utama dalam menjalankan tugas-tugas yang akan diemban. Keahlian dalam bidang ini juga harus didukung dengan sertifikat kompetensi di bidang perencanaan pembangunan yang diakui oleh lembaga resmi seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau lembaga sertifikasi lainnya. Sertifikasi ini menjadi bukti konkret bahwa pelamar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pelamar juga cukup sederhana, namun tetap penting untuk memastikan kelancaran proses seleksi. Pelamar harus mengirimkan surat lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sekretariat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, sebagai bentuk formalitas dalam mengajukan lamaran. Selain itu, pelamar juga harus menyertakan pas foto terbaru berukuran 4x6 dengan latar belakang biru. Semua persyaratan ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang memenuhi kualifikasi yang akan dipertimbangkan dalam proses seleksi.

Secara rinci, tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli Penyusunan Renja dan Pelaporan Kinerja akan mencakup berbagai aspek penting dalam mendukung kinerja Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Mereka akan bertanggung jawab untuk mengolah dan menganalisis data terkait program ketenagakerjaan dan energi. Kemampuan analisis yang kuat sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi tren, tantangan, dan peluang dalam bidang ketenagakerjaan dan energi. Hasil analisis ini akan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang strategis dan efektif. Selain itu, tenaga ahli juga akan melakukan evaluasi terhadap capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, dan memastikan bahwa program tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, tenaga ahli diharapkan untuk bekerja sama dengan tim lain dalam penyusunan laporan kinerja yang komprehensif dan akurat. Laporan kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja dinas, serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan di masa mendatang.

Pendaftaran untuk lowongan ini dilakukan secara online, mempermudah akses bagi para pelamar dari berbagai latar belakang. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pendaftaran, tata cara pendaftaran, serta detail seleksi dapat diakses melalui akun Instagram resmi Disnakertrans DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya kesempatan ini, diharapkan akan lahir tenaga ahli yang berkualitas dan mampu berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan DKI Jakarta.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Disnaker DKI Jakarta Buka Lowongan Tenaga Ahli 2026, Ini Syarat dan Cara DaftarnyaKesempatan Karier di Pemprov DKI! Rekrutmen Tenaga Ahli Dibuka 10–14 April 2026

Read more »

Pramono Tindak Tegas Aksi Premanisme: Tidak Ada Kompromi LagiJPNN.com : Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan menindak tegas aksi premanisme di Jakarta.

Read more »

DKI kemarin, aksi premanisme lalu tiang provider robohSejumlah berita seputar DKI Jakarta pada Minggu (12/4) yang masih layak dibaca hari ini antara lain tentang komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ...

Read more »

Kuota Program Magang Diperbesar Pemerintah, Peluang Karier atau Sekadar Tenaga Kerja Murah?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Gub DKI harapkan penataan di Rasuna Said jadi kado untuk DKIGubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan penataan kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, sudah rampung pada 22 Juni 2026 agar menjadi kado ulang ...

Read more »

Pemprov DKI Jakarta gandeng Pariaman kerja sama pengadaan berasPemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BUMD Food Station Tjipinang Jaya menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) ...

Read more »