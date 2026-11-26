Wamen Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan KPBB Ahmad Safrudin mendesak percepatan KBLBB. Ini wujud Inpres 7/2022 untuk turunkan emisi dan dorong pasar otomotif.

Pemerintah pusat dan daerah didesak untuk segera meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam operasional dinas guna mengurangi pencemaran udara. Langkah ini merupakan pelaksanaan langsung dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 yang memiliki tujuan strategis bagi lingkungan nasional.

Implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2022 yang Mendesak

Ahmad Safrudin sebagai Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel menilai bahwa pengadaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan dapat menjadi pemicu terbentuknya pasar kendaraan listrik di dalam negeri. Implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 dinilai semakin mendesak di tengah kondisi pasar otomotif nasional yang belum sepenuhnya pulih dari penurunan penjualan.

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Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menunjukkan bahwa penjualan mobil turun dari 865.723 unit pada tahun 2024 menjadi 803.687 unit pada tahun 2025. Meskipun terdapat penurunan, penjualan kendaraan roda empat berbasis baterai sepanjang Januari hingga Oktober 2026 mencapai 133.968 unit atau mengalami peningkatan sebesar 94 persen. Meski tumbuh, persentase kenaikan tersebut dinilai belum sebesar pertumbuhan rata-rata pada periode yang sama untuk kategori kendaraan lainnya.

Perbandingan Pertumbuhan Pasar Kendaraan Listrik

Pertumbuhan rata-rata penjualan kendaraan lain mencapai 148 persen untuk kendaraan roda dua dan tiga, sementara mobil mengalami lonjakan 652 persen. Sektor bus mencatat pertumbuhan sebesar 103 persen, dan truk mengalami kenaikan sebesar 43 persen. Perbandingan angka-angka ini memberikan gambaran jelas tentang dinamika pasar otomotif saat ini yang masih dalam tahap transisi menuju elektrifikasi.

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Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penggunaan kendaraan listrik merupakan bagian dari transformasi menuju pembangunan rendah emisi. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting untuk segera menjalankan amanat Instruksi Presiden tersebut sebagai bagian dari upaya nasional dalam mengatasi tantangan lingkungan.

Strategi Pembangunan Rendah Emisi dan Mitigasi Iklim

Wamen Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyatakan bahwa transformasi menuju pembangunan rendah emisi saat ini bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan sebuah kebutuhan strategis. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional dan global, khususnya terkait pengendalian pencemaran udara dan mitigasi krisis iklim yang semakin mendesak.

Untuk itu, amanat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 saatnya diimplementasikan secara serius oleh pemerintah pusat maupun daerah. Akhmad Wiyagus menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting untuk melaksanakannya segera guna memastikan tujuan pembangunan berkelanjutan tercapai. Graha Pena sebagai bagian dari Jawa Pos Group menyajikan berita ini sebagai bagian dari komitmen penyediaan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai kebijakan publik.