Pemerintah Denmark Usulkan Pemotongan Tunjangan Mahasiswa 40.000 Peserta Mogok

Ratusan ribu mahasiswa Denmark menolak rencana pemangkasan dana pendidikan. Pemerintah menghapus tunjangan bagi keluarga berpenghasilan tinggi untuk anggaran pertahanan, memicu demonstrasi besar-besaran di Kopenhagen.

Sejumlah besar mahasiswa dan pelajar di Denmark melakukan demonstrasi massal untuk menentang rencana pemerintah memangkas tunjangan mahasiswa. Aksi protes ini terjadi di depan Parlemen Denmark di Kopenhagen pada Rabu, 4 November 2026. Ribuan anak muda berkumpul untuk menyuarakan penolakan keras terhadap kebijakan pengurangan anggaran pendidikan tersebut. Mereka merasa kebijakan ini adalah bentuk ketidakadilan terhadap kaum muda yang telah lama bergantung pada skema bantuan tersebut.

Mekanisme Pemotongan Dana Pendidikan Nasional

Usulan baru pemerintah Denmark menghapus tunjangan bagi mahasiswa yang tinggal bersama orang tua dengan pendapatan di atas 700.000 kroner Denmark atau sekitar $105.248 per tahun. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp1,9 miliar. Kebijakan ini mengubah sistem bantuan yang telah berjalan sejak tahun 1970, di mana seluruh mahasiswa di atas usia 18 tahun secara otomatis menerima tunjangan tanpa memandang pendapatan orang tua mereka. Pemerintah berargumen bahwa dana yang dihemat akan dialihkan untuk memperkuat anggaran pertahanan negara.

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Posisi Akademisi dan Protes Massal Pelajar

Asosiasi mahasiswa melaporkan bahwa sekitar 40.000 mahasiswa di 57 institusi pendidikan di seluruh Denmark melakukan aksi mogok sebagai bentuk penolakan. Penyelenggara aksi menyatakan bahwa hingga 13.000 mahasiswa melakukan aksi long march dari alun-alun balai kota Kopenhagen menuju gedung parlemen pada hari Senin. Aksi ini digelar dengan mengusung seruan Cukup Sudah sebagai simbol penolakan terhadap arogansi kebijakan tersebut. Gelombang keresahan kaum muda ini menambah daftar daftar protes serupa yang terjadi di berbagai negara Eropa lainnya.

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Dampak Konkret Terhadap Ekonomi Pelajar

Kementerian Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa sekitar 14.000 mahasiswa diperkirakan akan kehilangan tunjangan mereka sepenuhnya. Sementara itu, sekitar 8.000 mahasiswa lainnya akan mengalami pengurangan jumlah tunjangan. Hanya mahasiswa yang tinggal bersama orang tua dengan pendapatan antara 419.589 kroner atau $63.087 hingga 700.000 kroner atau $105.248 per tahun yang tetap berhak menerima bantuan. Besaran bantuan bagi kelompok ini akan disesuaikan berdasarkan pendapatan orang tua mereka, menciptakan sistem yang lebih timpang dibanding sebelumnya.

Usulan Baru dan Respon Menteri Lidegaard

Pemerintah juga mengusulkan perubahan aturan bagi tunjangan pengangguran lulusan universitas baru. Bantuan tersebut hanya akan diberikan kepada mereka yang telah bekerja selama 18 bulan dalam kurun waktu 24 bulan terakhir masa studi mereka. Menteri Perindustrian sekaligus pemimpin Partai Sosial Liberal, Martin Lidegaard, menyatakan bahwa pemotongan tersebut bukanlah keputusan yang menyenangkan. Namun, pemerintah tetap bersikeras bahwa langkah ini diperlukan untuk keberlanjutan fiskal dan prioritas nasional yang berubah.