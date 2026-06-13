Pemerintah Deli Serdang Perkuat Petani Muda dengan Pendampingan Intensif untuk Bawang Merah dan Cabai

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggalakkan partisipasi pemuda dalam pengembangan pertanian melalui program pendampingan komprehensif untuk komoditas unggulan seperti bawang merah dan cabai, demi meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang semakin serius melibatkan Petani Muda Deli Serdang dalam pengembangan sektor pertanian, khususnya komoditas unggulan seperti bawang merah dan cabai, dengan pendampingan intensif untuk ketahanan pangan daerah.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pemuda, untuk terus mengembangkan budi daya komoditas pertanian yang memiliki prospek pasar menjanjikan. Komoditas seperti bawang merah dan cabai disoroti sebagai komoditas dengan nilai ekonomi yang sangat menjanjikan. Pemerintah kabupaten menegaskan kesiapannya untuk memberikan pendampingan komprehensif melalui pemerintah desa dan penyuluh pertanian.

Pendampingan ini mencakup seluruh proses, mulai dari budi daya hingga pemasaran, demi memastikan petani, termasuk di daerah terpencil, memperoleh akses yang sama terhadap program dan layanan pembangunan pertanian. Deli Serdang memiliki potensi pertanian yang melimpah, menjadikannya salah satu tulang punggung ekonomi daerah. Namun, potensi ini memerlukan dukungan data yang akurat untuk memetakan pola tanam dan kebutuhan pasar secara lebih efektif.

Oleh karena itu, langkah pendataan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menghubungkan hasil produksi petani dengan kebutuhan pasar, sehingga penyerapan hasil panen menjadi lebih optimal. Kami ingin seluruh petani terdata dengan baik. Apa yang ditanam, berapa luas lahannya, dan kapan panennya harus diketahui, ujar Lom Lom Suwondo. Beliau menambahkan, Dengan data tersebut, pemerintah dapat membantu memastikan hasil panen petani terserap pasar.

Daripada membeli dari daerah lain, lebih baik kita membeli hasil produksi petani Deli Serdang sendiri. Berbagai bantuan telah disalurkan kepada kelompok tani di sana, termasuk benih, bibit bawang merah, serta sarana produksi pertanian, sebagai bentuk dukungan konkret pemerintah daerah. Menurut Elina Sari, penguatan sektor pertanian juga memerlukan keterlibatan aktif generasi muda melalui program Petani Milenial. Program ini secara khusus menyasar pemuda berusia 19 hingga 39 tahun.

Dinas Pertanian Deli Serdang menyatakan kesiapannya untuk mendampingi para pemuda yang berkeinginan mengembangkan usaha di sektor pertanian. Selain itu, Dinas Pertanian juga membuka peluang bagi kelompok tani maupun Petani Muda Deli Serdang untuk memperoleh pendampingan dan dukungan program melalui unit pelaksana teknis (UPT) sesuai ketentuan anggaran. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah untuk mendorong lahirnya Petani Muda Deli Serdang yang mampu menjadi penggerak pembangunan pertanian.

Melalui kolaborasi erat antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan, sektor pertanian di Deli Serdang diharapkan dapat semakin berkembang pesat. Pengembangan ini tidak hanya akan meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat. Sinergi ini krusial untuk mencapai ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan. Pendampingan yang diberikan mencakup aspek budi daya, manajemen usaha, hingga akses pasar, memastikan Petani Muda Deli Serdang dapat bersaing dan berkembang.

Dengan demikian, Deli Serdang dapat menjadi contoh keberhasilan dalam pemberdayaan pemuda di sektor pertanian





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Petani Muda Deli Serdang Bawang Merah Cabai Ketahanan Pangan

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