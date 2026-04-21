Pemerintah dan PLN Capai 1,3 GW PLTS Atap, Dorong Target 100 GW Energi Surya Nasional

Kementerian ESDM dan PLN mencatatkan realisasi PLTS Atap sebesar 1,3 GW dan menetapkan target ambisius 100 GW energi surya guna menggerakkan ekonomi dan menciptakan 760 ribu lapangan kerja.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) dan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) resmi mengumumkan pencapaian monumental dalam sektor energi terbarukan di Indonesia. Pada Selasa, 21 April 2026, di Jakarta, pemerintah mencatatkan keberhasilan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dengan total kapasitas mencapai 1,3 GW.

Pencapaian ini tidak hanya menjadi simbol keberhasilan transisi energi, tetapi juga menjadi fondasi kokoh bagi pemerintah dalam mengejar ambisi besar pengembangan 100 GW energi surya secara nasional di masa mendatang. Angka ini mencerminkan lonjakan luar biasa dalam kurun waktu dua tahun terakhir, di mana pada tahun 2024 kapasitas PLTS Atap nasional tercatat masih berada di angka 146 MW. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa peningkatan kapasitas ini memiliki dampak multidimensi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Selain fokus pada bauran energi bersih, program ini dirancang untuk menciptakan permintaan pasar yang kuat, sehingga mampu menggerakkan industri energi surya domestik secara masif. Menurut Eniya, target pengembangan 100 GW bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah peluang ekonomi yang strategis. Berdasarkan analisis Kementerian ESDM, realisasi target ini diproyeksikan mampu menyerap hingga 760 ribu tenaga kerja baru, yang secara otomatis memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Ke depannya, pemerintah tidak akan membatasi pemanfaatan teknologi surya hanya pada instalasi di atap bangunan residensial atau komersial saja. Eniya mengungkapkan rencana perluasan cakupan ke sistem fotovoltaik ground-mounted atau di atas tanah. Pengembangan ini akan difokuskan pada sektor strategis seperti kawasan koperasi desa dan fasilitas kesehatan masyarakat, termasuk puskesmas, guna menjamin ketahanan energi di tingkat akar rumput. Selain itu, sistem ini akan diintegrasikan untuk mendukung percepatan ekosistem kendaraan listrik nasional. Inisiatif ini diharapkan mampu memperluas jangkauan akses energi bersih ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit terjangkau. Di sisi lain, Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto, menyatakan dukungan penuh perusahaan terhadap kebijakan pemerintah dalam mempercepat transisi energi. PLN berkomitmen menjadikan PLTS Atap sebagai komponen utama dalam portofolio energi bersih nasional. Untuk meningkatkan kenyamanan dan transparansi bagi masyarakat, PLN telah meluncurkan fitur perizinan PLTS Atap melalui aplikasi PLN Mobile. Melalui platform digital ini, pelanggan dapat dengan mudah mengajukan permohonan, melacak progres pemasangan, serta memantau integrasi sistem secara on-grid. Inisiatif ini merupakan wujud nyata kepatuhan PLN terhadap Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 sekaligus upaya nyata dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam transisi energi di kawasan ASEAN. Sinergi antara pemerintah, badan usaha milik negara, dan asosiasi industri ini diharapkan terus terjaga demi memastikan keberlanjutan energi yang ramah lingkungan dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia





