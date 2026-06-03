Pemerintah dan Komisi XI DPR Sepakati Hasil Pembahasan RUU P2SK

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati hasil pembahasan Panitia Kerja atau Panja RUU Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Nomor 4 Tahun 2023.

Pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati hasil pembahasan Panitia Kerja atau Panja RUU Perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Nomor 4 Tahun 2023.

Salah satu poin penting dalam perubahan RUU tersebut adalah mengatur penerbitan surat utang Danantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan surat utang khusus dilakukan dengan menetapkan strategi kebijakan pengendalian risiko yang dikelola secara profesional akuntabel dan pertimbangan bisnis yang sahih.

Selain itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun telah mengetuk palu kesepakatan, setelah isi laporan panja RUU P2SK disepakati seluruh fraksi DPR di Komisi XI bersama dengan pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Purbaya hingga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Ketua Panja RUU P2SK, sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohammad Hekal membacakan pokok materi muatan dan pengaturan dalam RUU itu.

Dalam kesempatan itu, Hekal menyebutkan bahwa tim perumus dan tim sinkronisasi juga telah merumuskan UU baru itu akan terdiri dari 2 pasal romawi dan 10 angka perubahan dengan total 145 pasal secara keseluruhan. Seluruh pasal ini merupakan hasil dari pencermatan dan telaah terhadap seluruh daftar inventarisasi masalah (DIM) yang telah disampaikan pemerintah sejumlah 1.212 DIM, terdiri dari 805 DIM batang tubuh dan 407 DIM penjelasan, termasuk terhadap beberapa topik baru yang berkembang dalam pembahasan panja.

Hasilnya, dari total 1.212 DIM tersebut, terdapat 485 DIM tetap pada batang tubuh dan 224 DIM tetap pada penjelasan. Lalu ada 167 DIM perubahan redaksional pada batang tubuh dan 79 DIM pada penjelasan. Adapula 31 DIM perubahan subtansi pada batang tubuh dan 11 DIM Penjelasan. Sebanyak 76 DIM penambahan subtansi pada batang tubuh dan 60 DIM pada penjelasan juga ada di dalamnya, serta 46 DIM dihapus pada batang tubuh dan 33 DIM pada penjelasan





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Pemerintah Komisi XI DPR RUU P2SK Pembahasan Panja Hasil Sepakati

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