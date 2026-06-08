Pemerintah dan DPR Setujui Polisi Bisa Bertugas di Luar Polri Tanpa Pensiun

Pemerintah dan Panitia Kerja RUU Polri DPR menyepakati perubahan aturan yang memungkinkan anggota Polri bertugas di luar organisasi kepolisian tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun. Ketentuan baru ini tercantum dalam Pasal 28A RUU Polri dan akan diatur lebih lanjut via Peraturan Pemerintah. Kesepakatan menuai pertanyaan terkait konsistensinya dengan Tap MPR dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah dan Panitia Kerja RUU Polri DPR telah mencapai kesepakatan penting yang mengubah aturan tentang penempatan anggota Polri di luar organisasi kepolisian. Dalam rapat lanjutan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Polri di Jakarta, Senin (8/6/2026), yang diwakili Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharief Hiariej, pemerintah mengusulkan perubahan signifikan.

Sebelumnya, anggota Polri yang ingin bertugas di luar Polri harus mengundurkan diri atau memilih pensiun dari dinas kepolisian, sesuai dengan UU Polri yang berlaku dan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 2000. Namun dalam draf baru, aturan tersebut tidak lagi diperkenankan. Pasal 28A RUU Polri yang diusulkan memungkinkan anggota Polri mengisi jabatan di luar organisasi Polri tanpa harus meninggalkan dinas aktif asalkan jabatan tersebut memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian, seperti di bidang keamanan, penegakan hukum, atau pelayanan masyarakat.

Selain itu, penugasan juga dapat berasal dari permintaan kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahlian khusus dari anggota Polri, atau melalui penugasan langsung dari Presiden. Detail tata cara penempatan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP). Kesepakatan ini menuai berbagai pertanyaan dari anggota Panja RUU Polri, termasuk dari I Wayan Sudirta (PDI-P) yang menyinggung konsistensi dengan Tap MPR dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang justru menegaskan kewajiban mundur atau pensiun.

Rudianto Lallo (Nasdem) juga menanyakan mengapa aturan tidak secara eksplisit mencantumkan instansi-instansi yang boleh diisi oleh Polri aktif, seperti yang diberlakukan dalam UU TNI. Pemerintah meyakinkan bahwa regulasi teknis akan diatur dalam PP untuk memastikan penempatan sesuai kebutuhan dan tidak menyimpang dari prinsip kepegawaian. Proses pembahasan RUU Polri ini berjalan cepat dengan target disahkannya undang-undang pada 9 Juni 2026, meskipun veterin kontroversi terkait percepatan dan perubahan substansial yang bertentangan dengan ketentuan sebelumnya.

RUU Polri Nov 2025 menegaskan harus mundur atau pensiun, peraturan baru menghapus kewajiban itu, Perrygub mengklaim selaras dengan Tap MPR 2000, dan PP akan menegaskan tata cara. Topik utama meliputi perubahan regulasi penempatan polisi, konsistensi dengan Tap MPR dan putusan MK, serta urgensi penyelesaian RUU Polri





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