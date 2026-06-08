Pemerintah dan DPR Setujui Perpanjangan Usia Pensiun Polri Berdasarkan Pangkat

Pemerintah dan Panja Revisi UU Polri di Komisi III DPR mencapai kesepakatan memperpanjang usia pensiun anggota Polri. Batas usia pensiun untuk perwira tinggi bintang 4 dan Kepala Polri adalah 60 tahun, bisa diperpanjang satu tahun lagi. Untuk pangkat tamtama dan bintara usia pensiun 59 tahun, sementara perwira pertama, menengah, dan tinggi 60 tahun. Pemerintah mempertimbangkan motivasi, beban tugas, dan regenerasi dalam penetapan ini.

Pemerintah dan Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia pada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat telah mencapai kesepakatan untuk memperpanjang usia pensiun anggota Polri.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa batas usia pensiun untuk perwira tinggi bintang 4 atau jabatan Kepala Polri adalah 60 tahun, dengan kemungkinan tambahan satu tahun lagi berdasarkan kebutuhan dan keputusan presiden. Pengaturan ini tercantum dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU Polri nomor 55 yang membahas pemberhentian anggota Polri dengan hormat dari jabatan.

Dalam DIM tersebut, usia pensiun untuk polisi dengan pangkat tamtama dan bintara ditetapkan 59 tahun, sementara untuk perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi adalah 60 tahun. Pemerintah membedakan batas usia pensiun berdasarkan pangkat untuk menjaga motivasi personel. Penetapan ini juga mengacu pada gradasi usia pensiun yang berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah memutuskan tidak menetapkan usia pensiun maksimal 63 tahun karena mempertimbangkan isu regenerasi di tubuh Polri.

Edward menjelaskan bahwa pertimbangan tersebut sudah komprehensif, dengan melihat beban tugas dan kondisi di lapangan. reconcile antara usia pensiun dan masuknya personel baru menjadi alasan utama pembedaan tersebut. Meskipun Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta disamaratakan usia pensiun, pemerintah dan anggota panja tetap mengusulkan pembedaan berdasarkan pangkat. Setelah diskusi, seluruh anggota panja menyetujui usulan pemerintah. Dengan persetujuan ini, usia pensiun anggota Polri secara otomatis diperpanjang.

Sebelum revisi, UU Polri menetapkan batas usia pensiun maksimal 58 tahun, dengan masa dinas dapat diperpanjang hingga 60 tahun bagi polisi yang memiliki keahlian khusus. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Polri sekaligus menjaga keseimbangan regenerasi





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