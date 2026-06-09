Pemerintah dan DPR Setujui Perpanjangan Usia Pensiun Jenderal Polisi Tanpa Batas Tegas dalam RUU Polri

Pemerintah dan DPR menyepakati perubahan batas usia pensiun jenderal polisi dalam RUU Polri dengan menambahkan frasa atau sehingga perpanjangan usia pensiun dapat melebihi satu tahun sesuai kebutuhan yang ditetapkan Presiden. RUU Polri akan dibahas di rapat paripurna DPR tanpa ada fraksi yang keberatan.

Pemerintah dan DPR menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (9/6/2026). Proses pengesahan berjalan mulus tanpa ada fraksi yang keberatan.

Sebelum rapat paripurna, kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk mengubah kembali aturan batas usia pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau jenderal polisi. Perubahan terbaru ini membuat batas usia pensiun menjadi lebih longgar. Jika sebelumnya dibatasi hingga maksimal 61 tahun, perubahan ini menghapus batas tegas, sehingga dapat dilampaui sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Presiden. Saat ini satu-satunya perwira dengan pangkat bintang empat adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharief Hiariej (Eddy) mengungkapkan bahwa dalam rapat Tim Perumus (Timus) dan Timus Sinkronisasi (Timsin) RUU Polri, disepakati penambahan frasa atau pada Pasal 30 Ayat 5c. Sebelumnya bunyi pasal ini adalah khusus untuk perwira tinggi bintang 4 usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 tahun sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden.

Setelah perubahan, menjadi usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden. Penambahan kata atau tersebut mengimplikasikan tidak adanya batas tegas usia pensiun bagi jenderal polisi, karena perpanjangan lebih dari satu tahun menjadi dimungkinkan bila dianggap sesuai kebutuhan. Selain itu, Eddy juga menyampaikan norma aturan peralihan yang sudah disepakati.

Aturan tersebut mengatur bahwa saat undang-undang mulai berlaku, ketentuan batas usia pensiun berlaku bagi anggota Polri yang berusia 56 tahun pada saat UU ini berlaku; yang berusia 57 tahun diperpanjang hingga 59 tahun; dan yang akan berusia 58 tahun pada tahun ini dapat diperpanjang hingga 59 tahun sesuai Pasal 30 Ayat 7, mulai berlaku pada tanggal pengundangan UU ini. Pasal 30 Ayat 5 mengatur pemberhentian anggota Polri karena batas usia pensiun, di mana Ayat 5a menyebut batas usia pensiun tamtama dan bintara paling tinggi 59 tahun, Ayat 5b untuk perwira pertama, menengah, dan tinggi paling tinggi 60 tahun.

Sementara Pasal 30 Ayat 7 mengatur pemberian perpanjangan hingga maksimal satu tahun bagi anggota yang memiliki keahlian khusus atau sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian berdasarkan usul Kapolri dan Keputusan Presiden. Kedua perubahan tersebut disetujui anggota Panja RUU Polri DPR. Habiburokhman kemudian mengubah status rapat menjadi rapat kerja pembicaraan tingkat pertama untuk persetujuan RUU Polri menjadi UU antara pemerintah dengan Komisi III DPR. Rapat kerja berlangsung hanya sekitar 10 menit tanpa pembacaan pandangan mini dari setiap fraksi.

Setiap fraksi hanya diminta menyatakan setuju atau tidak, dan semuanya menyetujui agar pembicaraan dilanjutkan ke tingkat kedua atau pengambilan keputusan persetujuan menjadi UU di rapat paripurna DPR. Pemerintah yang diwakili Eddy juga menyetujui. Rapat paripurna DPR yang digelar setelahnya berjalan mulus tanpa ada fraksi yang menyuarakan keberatan





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