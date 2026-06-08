Pemerintah dan DPR Setuju Revision UU Polri Izinkan Anggota Polri Jabat di Kementerian/Lembaga

Pemerintah dan DPR RI sepakat dalam revisi UU Polri untuk mengizinkan anggota kepolisian aktif menempati jabatan di luar institusi kepolisian, termasuk di kementerian atau lembaga negara, berdasarkan permintaan atau penugasan Presiden. Usulan ini tertiary dalam Pasal 28A RUU Polri yang menjadi bagian dari Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Wakil Menteri Hukum menyebutkan bahwa usulan penempatan anggota Polri di luar institusi kepolisian telah dimasukkan ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Polri, Specifically Pasal 28A yang akan disisipkan antara Pasal 28 dan Pasal 29.

Pemerintah dan DPR RI telah mencapai kesepakatan bahwa revisi UU Polri tetap memberi ruang bagi anggota kepolisian untuk mengisi jabatan di Kemendagri atau lembaga lain berdasarkan permintaan kementerian/lembaga atau penugasan Presiden. Menurut Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Pasal 28A Ayat (1) menyatakan bahwa anggota Polri dapat mengisi jabatan di luar organisasi kepolisian sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian.

Jabatan yang dimaksud dapat berupa posisi manajerial maupun nonmanajerial di kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan tiga bidang tertentu: a) pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan pemeliharaan masyarakat; b) penegakan hukum; serta c) perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ayat (3) menambahkan bahwa anggota Polri aktif dapat mengisi jabatan di luar kepolisian jika ada permintaan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahlian khusus yang dimiliki anggota Polri tersebut. Sementara Ayat (4) mengatur bahwa penempatan juga dapat terjadi berdasarkan penugasan dari Presiden





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RUU Polri Pasal 28A Penempatan Polri DIM Kementerian/Lembaga Perintah Presiden

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