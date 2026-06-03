Pemerintah dan BI Perkuat Koordinasi Jaga Stabilitas Rupiah Hadapi Spekulasi

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menguatkan sinergi untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah pelemahan nilai tukar, dengan fokus pada fundamental ekonomi dan intervensi pasar. Langkah-langkah struktural seperti pembatasan pembelian valuta asing telah diterapkan untuk meredam spekulasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelemahan rupiah lebih disebabkan sentimen pasar negatif dan rumor dibandingkan fundamental yang lemah, sementara yurisdiksi utama tetap berada pada bank sentral.

Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia (BI) sedang memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas valuasi rupiah di tengah tekanan pelemahan nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat. Upaya ini difokuskan pada penguatan fundamental ekonomi serta penerapan langkah-langkah intervensi pasar untuk menangkis gejolak spekulatif yang berpotensi mengincrease volatilitas.

Di sisi lain, BI juga menegaskan komitmennya untuk bersinergi lebih erat dengan pemerintah dalam menjaga keamanan sistem keuangan nasional





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rupiah Stabilitas Nilai Tukar Bank Indonesia Pemerintah Spekulasi Pasar Fundamental Ekonomi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GIZ dan pemerintah perkuat literasi lingkungan pada generasi mudaKolaborasi The International Climate Initiative (IKI) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dengan Kementerian Lingkungan ...

Read more »

Prabowo Tunjuk Nanik Jadi Bos Baru BGN, Tegas Kasih Perintah IniPemerintah meningatkan agar fokus pada koordinasi dan percepatan program prioritas untuk peningkatan gizi masyarakat.

Read more »

Rupiah Hampir Tembus Rp 18.000, BI Perkuat Koordinasi dengan PemerintahBI memperkuat koordinasi dengan pemerintah, OJK, perbankan, dan pelaku pasar untuk menjaga stabilitas rupiah yang mendekati Rp 18.000 per dolar AS.

Read more »

Purbaya Bakal Perkuat Koordinasi KSSK untuk Stabilkan Nilai Tukar RupiahMenteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pihaknya bakal memperkuat koordinasi di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), guna menstabilkan nilai tukar rupiah.

Read more »