Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik

Pemerintah bersama Bank Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik demi menarik kembali aliran modal asing ke dalam negeri. Selain itu, mereka juga akan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah bersama Bank Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik demi menarik kembali aliran modal asing ke dalam negeri. Selain itu, mereka juga akan menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan .

Menekankan bahwa koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah dan bank sentral akan membuat kebijakan ekonomi lebih efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat dan dunia usaha. Purbaya menyatakan bahwa dalam perjalanannya tentu mereka akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Mereka akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara pemerintah dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian.

Dengan stabilitas rupiah yang lebih terjaga, diharapkan biaya produksi dapat ditekan, terutama bagi pelaku usaha yang masih bergantung pada bahan baku impor. Dengan biaya produksi yang lebih terkontrol, tekanan terhadap harga barang diharapkan bisa berkurang, sehingga masyarakat berpeluang mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Menurut Purbaya, keselarasan kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia akan membawa dampak positif, tidak hanya pada tingkat makro, tetapi juga akan langsung dirasakan oleh pelaku usaha dan rumah tangga.

Belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp2.602,3 triliun atau 96,3% dari target. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa program-program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, tidak akan mengancam kesehatan fiskal negara. Namun, ia juga menyampaikan bahwa kekhawatiran mengenai hal tersebut tidak sepenuhnya akurat. Dalam pertemuan terakhirnya dengan S&P Global Ratings, Purbaya mengungkapkan bahwa fokus diskusi lebih banyak tertuju pada sentimen negatif yang berkembang di pasar, ketimbang pada kondisi fundamental fiskal Indonesia.

Pemerintah masih mampu menjaga defisit anggaran dalam kisaran 2-3% meskipun berbagai program prioritas tetap dijalankan. Selain itu, pemerintah memiliki fleksibilitas untuk melakukan penyesuaian jika terjadi tekanan eksternal, seperti kenaikan harga minyak dunia. Menurut Purbaya, pemerintah telah menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internasional bahwa sejumlah program tersebut dapat disesuaikan secara bertahap sehingga tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara berlebihan. Tantangan utama yang dihadapi saat ini berasal dari pandangan negatif masyarakat terhadap perekonomian Indonesia.

Meskipun ada persepsi tersebut, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap solid dan aktivitas ekonomi nasional menunjukkan tanda-tanda peningkatan yang positif. Untuk mengatasi sentimen negatif ini, pemerintah berencana untuk memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia





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