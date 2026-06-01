Pemerintah Daerah di Madura terpaksa berpikir keras untuk mengurangi belanja pegawai karena Undang-Undang 1/2022 tentang HKPD. Pemkab Bangkalan masih mencari solusi, sementara Pemkab Sampang telah melakukan beberapa upaya efisiensi. Pemkab Sumenep memiliki predikat belanja pegawai tertinggi di empat Kabupaten di Madura.

Pemerintah Daerah di Madura Terpaksa Berpikir Keras untuk Mengurangi Belanja Pegawai . Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Madura, seperti Pemkab Bangkalan , Pemkab Sampang , dan Pemkab Sumenep , terpaksa berpikir keras untuk mengurangi belanja pegawai karena Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( HKPD ) membatasi belanja pegawai menjadi maksimal 30 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pemkab Bangkalan masih mencari solusi untuk mengurangi belanja pegawai, sementara Pemkab Sampang telah melakukan beberapa upaya efisiensi, seperti perampingan satuan kejra (satker) dan permergeran dinas. Pemkab Sumenep memiliki predikat belanja pegawai tertinggi di empat Kabupaten di Madura, dengan nilai mencapai 37 persen dari total APBD. Pemkab Sumenep juga memiliki gaji abdi negara di badan layanan umum daerah (BLUD) yang dihitung dalam rumpun belanja pegawai pemerintah, sehingga nilainya tembus 41 persen





