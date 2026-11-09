Pemerintah Buka Seleksi CPNS 2026 Sebanyak 150.000 Formasi Mulai November

Menteri PANRB Rini Widyantini mengonfirmasi pembukaan seleksi CPNS 2026 sebesar 150.000 formasi. Pendaftaran dijadwalkan dimulai pada November 2025 dengan fokus kebutuhan SDM program prioritas Presiden Prabowo.

Pemerintah Republik Indonesia telah resmi mengumumkan rencana untuk membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Kegiatan seleksi ini direncanakan akan dimulai pada bulan November mendatang, dengan total kuota formasi yang dibuka diperkirakan mencapai angka 150.000 posisi. Pengumuman penting ini menjadi kabar terbaru bagi para pencari kerja yang menargetkan karir di instansi pemerintah pusat.

Konfirmasi Kuota CPNS Dari Menteri PANRB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, mengonfirmasi secara langsung mengenai skala besar formasi yang akan tersedia. Rini menjelaskan bahwa angka 150.000 tersebut masih dalam tahap perhitungan ulang final namun menjadi target estimasi yang solid. Pernyataan ini disampaikan oleh Rini saat dikonfirmasi oleh awak media di kantornya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Senin, 9 November. Target ini menunjukkan skala rekrutmen terbesar yang pernah direncanakan dalam periode tersebut.

Also read Rekrutmen CPNS 2026 Dibuka untuk 150 Ribu Formasi

Fokus Rekrutmen Mendukung Program Prioritas Presiden

Seleksi CPNS tahun 2026 tidak dilakukan secara menyeluruh untuk semua bidang, melainkan difokuskan secara strategis. Rini Widyantini menegaskan bahwa kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) ini didesain khusus untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Program PHTC merupakan agenda utama dari Presiden Prabowo Subianto untuk menunjukkan hasil nyata pemerintah dalam masa jabatannya. Rekrutmen ini bertujuan mengisi celah SDM yang mendesak di sektor-sektor prioritas nasional tersebut.

Contoh Kebutuhan SDM di Sektor Pendidikan dan Kehutanan

Beberapa contoh spesifik kebutuhan SDM yang menjadi fokus rekrutmen telah diuraikan oleh Menteri Rini. Program Sekolah Unggul Garuda membutuhkan tenaga pendidik dan administrasi yang mumpuni. Selain itu, integrasi Sekolah Rakyat terintegrasi juga menuntut penambahan staf untuk operasionalnya. Sektor kehutanan juga menjadi perhatian khusus dengan kebutuhan mendesak terhadap tenaga polisi hutan yang terlatih.

Advertisement

Distribusi Formasi dan Syarat Pendidikan Terkini

Formasi CPNS 2026 akan disebarluaskan ke berbagai instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Penyebaran ini disesuaikan dengan kebutuhan nyata setiap instansi berdasarkan program prioritas yang ditetapkan Presiden Prabowo. Rini Widyantini juga menyebutkan bahwa perincian detail kebutuhan per instansi masih berada dalam proses pembahasan intensif oleh pemerintah. Proses ini mencakup penetapan syarat minimal pendidikan yang akan berlaku untuk para pelamar nanti.

Tahapan Seleksi dan Prosedur Seleksi Menjunjung Tinggi Kompetensi

Tahapan seleksi untuk CPNS 2026 akan dimulai secara resmi pada November ini. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan transparan dan akuntabel. Rini Widyantini menekankan bahwa hasil perhitungan ulang akan memastikan keadilan bagi seluruh pelamar. Para calon pegawai diharapkan menyiapkan diri dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan. Proses seleksi ini akan menjadi pintu masuk utama bagi ribuan lulusan baru untuk bergabung dengan birokrasi Indonesia.