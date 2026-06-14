Pemerintah Buka Opsi Mahasiswa-Perguruan Tinggi Dilibatkan Dalam Pneyaluran dan Edukasi Gizi

Pemerintah membuka opsi mahasiswa dan perguruan tinggi untuk dilibatkan dalam penyelarasan dan edukasi gizi. Opsi ini diambil setelah pemerintah mendengarkan kritik dari mahasiswa Universitas Brawijaya terkait pelbagai program pemerintah, salah satunya MBG.

Pemerintah membuka opsi mahasiswa dan perguruan tinggi untuk dilibatkan dalam penyelarasan dan edukasi gizi . Opsi ini diambil setelah pemerintah mendengarkan kritik dari mahasiswa Universitas Brawijaya terkait pelbagai program pemerintah, salah satunya MBG .

Kritik tersebut berisi bahwa sasaran penerima MBG belum presisi dan bahwa pemerintah harus melibatkan kalangan akademisi perguruan tinggi untuk memberikan pendampingan teknis dan meminta alokasi anggaran difokuskan secara masif pada daerah dengan tingkat kerentanan gizi serta stunting tinggi. Pemerintah akan mengevaluasi menyeluruh dan penataan ulang terhadap program MBG.

Pemerintah juga menetapkan tiga pilar penataan ulang MBG ke depan, yaitu standardisasi baku mutu gizi menu, kelayakan komoditas bahan pangan, dan ketepatan sasaran makro dengan memprioritaskan wilayah kerentanan gizi tinggi serta wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Selain itu, mahasiswa Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan menyoroti aspek fundamental sering terlupakan, yakni durasi regenerasi manusia. Mahasiswa tersebut memaparkan bahwa mencetak seorang petani mandiri, adaptif, dan tangguh memerlukan investasi waktu panjang, berkisar antara 10 hingga 12 tahun.

Pemerintah juga meluruskan perbedaan swasembada pangan dengan swasembada beras dan bahwa modernisasi teknologi adalah kunci utama agar sektor agraria kembali memikat di mata generasi muda. Mahasiswa ketiga, Muhammad Ziyad Husaini, membawa perdebatan ke sektor hilirisasi teknologi dan menuntut rencana strategis pemerintah dalam memfasilitasi permodalan, bimbingan kewirausahaan, serta pembentukan ekosistem agar inovasi mahasiswa dapat menjelma menjadi enterprise atau perusahaan rintisan (startup). Pemerintah akan merumuskan formula agar investasi pendidikan tinggi bertransformasi menjadi nilai ekonomi riil





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Pemerintah Mahasiswa Perguruan Tinggi Penyelarasan Edukasi Gizi MBG

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