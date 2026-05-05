Pemerintah Berupaya Kurangi Impor BBM dan Tata Ulang Sektor Pertambangan

Pemerintah Indonesia berencana mengurangi impor BBM jenis bensin melalui pencampuran etanol dan diversifikasi sumber pasokan minyak mentah, serta menata ulang sektor pertambangan dengan meningkatkan kepemilikan negara.

Pemerintah Indonesia sedang merencanakan berbagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin. Hal ini didorong oleh pengaruh signifikan harga minyak mentah terhadap kebijakan energi nasional dan penerimaan negara.

Selain itu, pemerintah juga fokus pada penataan sektor pertambangan dengan meningkatkan porsi kepemilikan negara, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pembahasan meliputi dampak harga crude BBM terhadap ICP (Indonesia Crude Price) dan penataan tambang yang menekankan kepemilikan negara. Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam, baik tambang lama maupun yang baru dikembangkan, melalui skema kerja sama yang adaptif dan menguntungkan negara, meniru keberhasilan pengelolaan migas.

Laporan evaluasi penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan hutan juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Keberhasilan program pencampuran biodiesel dengan solar menjadi inspirasi bagi pemerintah untuk mengurangi impor bensin. Targetnya, Indonesia akan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada impor bensin, mengikuti kesuksesan program B50 (pencampuran solar dan minyak sawit hingga 50 persen) yang ditargetkan pada pertengahan tahun ini. Dengan B50, Indonesia diproyeksikan menghentikan impor solar pada tahun 2026.

Pemerintah kini menyiapkan langkah serupa untuk bensin, dengan menargetkan kebijakan pencampuran etanol sebesar 20 persen pada bensin mulai tahun 2028. Jika terealisasi, langkah ini berpotensi mengurangi impor bensin sebesar 8 juta kiloliter. Selain bensin, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan gas rumah tangga. Indonesia mengimpor 7,47 metrik ton LPG per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi seperlima dari kebutuhan nasional.

Subsidi LPG juga membebani kas negara hingga Rp 80-87 triliun per tahun. Sebagai solusi, pemerintah mengembangkan Compressed Natural Gas (CNG) yang lebih murah daripada LPG, dan telah diujicobakan di berbagai tempat. Selain upaya mengurangi impor, pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber pasokan minyak mentah. Sebelumnya, Indonesia sangat bergantung pada pasokan dari Timur Tengah.

Kini, sumber impor diperluas ke Afrika, Amerika, dan Rusia. Pemerintah menegaskan bahwa upaya mencari sumber pasokan minyak baru ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan upaya serius untuk memastikan ketersediaan energi bagi 280 juta penduduk Indonesia. Pemerintah juga menjamin bahwa harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik hingga 31 Desember, meskipun harga ICP mencapai 100 dolar per barel.

Meskipun Lembaga Keuangan JP Morgan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik kedua di dunia, Menteri Bahlil mengakui bahwa kondisi energi nasional masih jauh dari ideal. Indonesia yang dulunya merupakan eksportir minyak kini menjadi importir, dengan produksi harian hanya 605 ribu barel, sementara konsumsi nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Pemerintah juga menginformasikan bahwa minyak dari Rusia akan segera masuk sebagai salah satu sumber pasokan





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Impor BBM Bensin Biodiesel Etanol Pertambangan Energi LPG CNG Harga Minyak Pasal 33 UUD 1945

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harga 3 Jenis BBM Pertamina Nonsubsidi Naik Hari Ini 4 Mei 2026, Cek Daftar LengkapnyaPertamina menaikan harga 3 jenis BBM nonsubsidinya hari ini 4 Mei 2026. Kenaikan harga BBM terjadi unuk jenis Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Read more »

Manfaat meditasi untuk redakan stres dan kurangi kecemasanStres dan kecemasan merupakan bagian dari yang dirasakan banyak orang pada masa kini dan seringkali muncul tanpa membutuhkan alasan.Menurut HH Guruji Sundar ...

Read more »

RI Masih Impor 20 Juta KL BBM Bensin/Tahun, Tapi Bukan dari Arab CsIndonesia masih impor BBM 20 juta KL per tahun, bukan dari timur tengah

Read more »

RI Bakal Berlakukan Bioetanol E20, Siap-Siap Importir BBM Gigit Jari!Pemerintah siapkan BBM campur etanol 20% menjadi Bioetanol 20% atau E20

Read more »

Harga BBM Naik di SPBU Pertamina, BP-AKR, dan Vivo Energy IndonesiaPT Pertamina, BP-AKR, dan Vivo Energy Indonesia menaikkan harga BBM non-subsidi per 4 Mei 2026. Kenaikan harga terjadi pada BBM jenis diesel dan BBM dengan nilai oktane tinggi seperti RON 98. Harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami kenaikan, sementara Pertamax, Pertamax Green 95, Pertalite, dan BBM Solar Subsidi masih stabil.

Read more »

Video: Kurangi Sampah 30%, Produsen Kecap Olah Limbah Kemasan PlastikKurangi Sampah 30%, Produsen Kecap Olah Limbah Kemasan Plastik

Read more »