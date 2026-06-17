Pemerintah Berikan Kuota Batu Bara Di Atas 600 Juta Ton sebagai RelaksasiHadapi Kenaikan Harga Global

Pemerintah Indonesia akan memberikan kuota produksi batu bara di atas 600 juta ton sebagai bentuk relaksasi kebijakan guna menstabilkan pasar dan memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama untuk pembangkit listrik PLN, menyusul kenaikan harga batu bara global yang dipicu oleh perang AS-Israel dengan Iran.

Pemerintah akan memberikan kuota produksi batu bara di atas 600 juta ton sebagai kebijakan relaksasi untuk men Stabilkan pasar dan memenuhi kebutuhan domestik, terutama untuk PLTU PLN .

Wakil Menteri ESDM Yuliot menegaskan bahwa Kementerian ESDM telah mengevaluasi kebutuhan batu bara dalam negeri, dengan PLN membutuhkan 154 juta ton, di mana 134 juta ton sudah terkontrak, sehingga masih perlu 20 juta ton tambahan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa relaksasi kuota dilakukan menyesuaikan kenaikan harga batu bara global yang dipicu perang AS-Israel dengan Iran, menyebabkan harga melonjak di atas 130 dolar AS per ton dari sebelumnya di bawah 120 dolar AS per ton.

Kenaikan harga juga terkait gangguan distribusi minyak mentah dan LNG di pasar internasional. Pada awal 2026, kuota batu bara ditetapkan sekitar 600 juta ton, yaitu berkurang 190 juta ton dibanding realisasi 2025 sebesar 790 juta ton, karena ketidakseimbangan pasokan dan permintaan di 2025 yang membuat harga sempat turun drastically. Namun, kondisi berubah menghadapi gejolak geopolitik. Pemerintah mempertimbangkan bahwa ketika harga tinggi, produksi harus ditingkatkan untuk mendapatkan dampak positif, tetapi kuota spesifik setelah relaksasi belum ditetapkan.

Langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan harga sekaligus menjaga ketersediaan batu bara untuk kebutuhan listrik dan industri dalam negeri. Kebijakan relaksasi ini mencerminkan respons pemerintah terhadap fluktuasi harga global yang dipicu faktor eksternal seperti konflik geopolitik. Dengan meningkatkan kuota produksi di atas 600 juta ton, pemerintah berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga batu bara domestik. Evaluasi kebutuhan terhadap PLN menjadi fokus utama, karena sektor listrik merupakan pengguna terbesar batu bara.

Kementerian ESDM terus memantau situasi pasar internasional untuk menyesuaikan kebijakan lebih lanjut, termasuk penentuan kuota definitif setelah konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Tujuannya adalah menjagapertumbuhan ekonomi dan energi berkelanjutan di tengah ketidakpastian global





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