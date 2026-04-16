Pemerintah Beri Insentif PPh 21 DTP untuk Dongkrak Daya Beli dan Jaga Stabilitas Industri Padat Karya

Pemerintah meluncurkan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk menopang daya beli pekerja dan menjaga stabilitas industri padat karya. Insentif ini menyasar pekerja berpenghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan kemiskinan, dan pengangguran di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah Indonesia secara strategis meluncurkan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sebagai langkah nyata untuk menopang daya beli masyarakat pekerja sekaligus menjaga stabilitas sektor-sektor industri yang krusial dalam penyerapan jutaan tenaga kerja.

Kebijakan ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus sebagai instrumen efektif untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang menjadi tantangan berkelanjutan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti, menegaskan pentingnya insentif ini. Menurutnya, pemberian insentif semacam ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan secara simultan berupaya menurunkan tingkat kemiskinan serta pengangguran di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Inge dalam sebuah forum media briefing yang diselenggarakan di Nganjuk. Kebijakan fiskal yang inovatif ini diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/2025, dan dirancang untuk menyasar lima sektor industri utama yang dikenal sebagai sektor padat karya, yaitu industri alas kaki, industri tekstil dan pakaian jadi, industri furnitur, industri kulit dan produk turunannya, serta sektor pariwisata. Kelima sektor ini memiliki peran vital karena merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di tanah air. Melalui skema PPh 21 DTP ini, pemerintah berkomitmen untuk menanggung penuh kewajiban PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh para pekerja sepanjang tahun 2026. Tanggungan ini mencakup berbagai bentuk penghasilan, mulai dari gaji pokok, tunjangan tetap yang diterima, hingga imbalan rutin lainnya yang menjadi hak pekerja. Secara lebih rinci, insentif ini diberikan kepada para pekerja yang memiliki penghasilan bulanan di bawah Rp 10 juta. Cakupan ini juga diperluas untuk melindungi pekerja harian, dengan menetapkan batas rata-rata upah harian sebesar Rp 500.000. Desain kebijakan ini secara cermat ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah lanskap global yang penuh ketidakpastian, sekaligus memberikan ruang bernapas yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha yang tengah menghadapi tekanan akibat gejolak ekonomi, termasuk dampak dari konflik geopolitik yang semakin meresahkan. Inge Diana Rismawanti menambahkan bahwa pemerintah secara terus-menerus melakukan evaluasi terhadap setiap insentif yang telah diberikan kepada pelaku usaha. Ia mengisyaratkan kemungkinan adanya insentif lain di masa mendatang, yang akan sangat bergantung pada perkembangan situasi global. Di sisi lain, pemerintah juga sedang mempersiapkan instrumen pendukung lainnya untuk lebih meningkatkan daya tarik investasi, salah satunya melalui skema pemberian fasilitas tax holiday, yang regulasinya kini tinggal menunggu proses pengesahan final dari Menteri Keuangan. Dukungan pemerintah terhadap sektor padat karya tidak hanya terbatas pada ranah fiskal. Pembiayaan ekspor yang difasilitasi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) juga diperkuat sebagai instrumen tambahan. Berlianto Wibowo, Kepala Divisi Nia & Strategic Assignment LPEI, menyoroti pentingnya sektor padat karya yang memiliki dampak pembangunan yang sangat signifikan. Ia menjelaskan bahwa investasi modal kerja yang tercipta melalui sektor ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga menghasilkan kebermanfaatan yang luas bagi perekonomian. Berlianto menegaskan komitmennya bahwa upaya pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk menciptakan program-program yang berkelanjutan tidak akan pernah berhenti. Dampak positif dari kebijakan insentif PPh 21 DTP ini mulai dirasakan secara langsung oleh para pelaku industri. Hoo Yanto Andrian, Direktur PT Mitra Saruta Indonesia, mengungkapkan apresiasinya terhadap kebijakan tersebut. Ia mengakui bahwa insentif ini sangat membantu dalam menjaga keberlangsungan usaha perusahaannya, terutama di tengah tekanan pasar global yang semakin meningkat. Dengan adanya kebijakan ini, perusahaan dapat lebih leluasa dalam mengelola operasionalnya dan tetap mampu bersaing di pasar internasional. Keberlanjutan industri padat karya ini penting mengingat perannya yang krusial dalam menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi pada pendapatan negara. Kehadiran pemerintah melalui insentif pajak ini diharapkan dapat memberikan stimulus yang berkelanjutan, sehingga sektor-sektor ini dapat terus tumbuh dan berkembang, menciptakan efek berganda bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk selalu peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama para pekerja yang paling rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Dengan menjaga daya beli mereka, pemerintah turut berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan, serta mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan PPh 21 DTP ini merupakan bagian dari rangkaian strategi pemerintah yang lebih luas untuk memulihkan dan memperkuat ekonomi pasca-pandemi serta mengantisipasi potensi perlambatan global. Selain fokus pada sektor padat karya, pemerintah juga terus mengkaji berbagai opsi kebijakan lain yang dapat memberikan dukungan lebih luas bagi sektor-sektor ekonomi strategis lainnya. Upaya ini menunjukkan adanya pendekatan yang holistik dalam merespons tantangan ekonomi, di mana berbagai instrumen kebijakan fiskal dan moneter disinergikan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Perlunya menjaga daya beli masyarakat merupakan prioritas utama, karena konsumsi domestik merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian Indonesia. Dengan menjaga agar masyarakat tetap memiliki kemampuan untuk berbelanja, permintaan terhadap barang dan jasa akan tetap terjaga, yang pada gilirannya akan menstimulasi produksi dan investasi. Lebih jauh lagi, stabilitas industri padat karya memiliki implikasi sosial yang sangat penting. Sektor-sektor ini menyerap tenaga kerja dengan skala besar, sehingga menjaga kelangsungan operasionalnya berarti menjaga stabilitas lapangan kerja bagi jutaan keluarga Indonesia. Pengurangan angka pengangguran tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga pada penurunan angka kemiskinan dan berkurangnya potensi masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, kebijakan PPh 21 DTP ini tidak hanya dilihat dari kacamata ekonomi semata, tetapi juga dari perspektif sosial dan kemanusiaan. Pemerintah menyadari bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global, peran negara dalam memberikan jaring pengaman sosial dan ekonomi menjadi semakin krusial. Insentif ini diharapkan dapat menjadi penopang yang kuat bagi pekerja, sehingga mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga dan berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta kemudahan akses bagi para pelaku usaha dan pekerja untuk memanfaatkan insentif yang diberikan. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan dampak yang maksimal dan berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pph 21 DTP Daya Beli Pekerja Industri Padat Karya Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah

United States Latest News, United States Headlines

