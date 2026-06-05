Pemerintah Belum Menetapkan Keputusan Final Skema New Gross Split

Pemerintah Indonesia belum menetapkan keputusan final terkait skema new gross split untuk industri migas. Skema ini akan dibahas di tingkat sidang kabinet.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan bahwa pemerintah belum menetapkan keputusan final terkait skema new gross split untuk industri migas.

Skema ini akan dibahas di tingkat sidang kabinet. Menurut dia, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga dampak ekonominya serta kontribusinya terhadap penerimaan negara. Sebelumnya, investasi sektor migas di Indonesia mencatat sejarah baru dengan penandatanganan Kontrak Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) Central Andaman. Kontrak ini menandai upaya pemerintah dalam peningkatan lifting minyak dan gas bumi, sesuai dengan arah Presiden Prabowo Subianto dalam upaya mencapai swasembada energi.

Pemerintah juga berencana melelang 10 blok minyak dan gas bumi (migas) baru dalam ajang Asosiasi Petroleum Indonesia Convention and Exhibition atau IPA Convex 2026. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan bahwa blok migas tersebut tersebar di sejumlah wilayah potensial di Indonesia, mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Papua hingga Sumatera





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