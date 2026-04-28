Pemerintah Bebaskan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik untuk Stabilkan Harga

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan pembebasan bea masuk LPG dan bahan baku plastik sebagai respons terhadap dampak konflik di Timur Tengah dan lonjakan harga global, dengan tujuan menjaga stabilitas harga dan mendukung industri dalam negeri.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan menerapkan pembebasan bea masuk untuk Liquefied Petroleum Gas ( LPG ) dan berbagai bahan baku plastik seperti polipropilen, polietilen, LLDPE, dan HDPE.

Kebijakan ini diumumkan sebagai respons terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang menyebabkan kesulitan dalam memperoleh nafta, bahan baku penting bagi industri petrokimia nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa penurunan bea masuk LPG menjadi 0% bertujuan untuk memberikan alternatif bahan baku bagi kilang-kilang dalam negeri, memungkinkan mereka beralih dari nafta yang semakin sulit didapatkan ke LPG. Selain itu, Presiden telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk aktif mencari sumber nafta alternatif.

Pembebasan bea masuk untuk bahan baku plastik diberlakukan selama enam bulan, merespons lonjakan harga kemasan plastik yang mencapai 100%. Pemerintah mengacu pada langkah serupa yang telah diambil oleh India dalam mengatasi masalah serupa. Saat ini, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian sedang menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan ini.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mencegah kenaikan harga kemasan plastik mendorong kenaikan harga makanan dan minuman, serta mengatur perizinan impor berdasarkan pertimbangan teknis yang ketat, dengan daftar komoditas yang memerlukan peraturan teknis disusun oleh Kementerian Perindustrian. Kebijakan ini merupakan respons terhadap usulan dari pelaku industri yang meminta relaksasi kebijakan fiskal, khususnya pembebasan bea masuk bahan baku plastik.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menekankan bahwa insentif yang diberikan kemungkinan bersifat sementara, mengingat dinamika kenaikan harga produk plastik yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan baku seperti nafta dan produk turunan minyak bumi di pasar global. Pemerintah secara aktif memantau dampak kenaikan harga komoditas global terhadap berbagai sektor di dalam negeri, termasuk bahan baku plastik, yang turut terpengaruh oleh tekanan geopolitik global.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan berbagai skema untuk mengantisipasi lonjakan harga tersebut, menyadari bahwa dinamika global akan berdampak pada Indonesia dan berbagai sektornya. Pemantauan intensif dilakukan terhadap perkembangan harga komoditas dunia yang berpotensi berdampak langsung pada masyarakat, mencakup berbagai sektor mulai dari bahan baku industri hingga kebutuhan pokok. Pemerintah berkomitmen untuk merespons secara cepat terhadap potensi gejolak harga yang dapat membebani masyarakat dan pelaku usaha.

Upaya penanganan lonjakan harga komoditas tidak dapat dilakukan secara instan, mengingat kompleksitas faktor yang memengaruhi, terutama kondisi geopolitik global yang dinamis. Pemerintah perlu mencari sumber pasokan baru yang sebelumnya belum menjadi mitra dagang Indonesia, sebuah proses yang membutuhkan waktu. Pemerintah terus mengkaji berbagai opsi kebijakan untuk menekan dampak kenaikan harga komoditas seminimal mungkin, sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selain fokus pada kebijakan fiskal, pemerintah juga mengingatkan pelaku usaha yang terlibat dalam praktik ilegal terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bahwa mereka dapat dijerat dengan Undang-Undang Pencucian Uang. Situasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak negatif fluktuasi harga komoditas global, serta menindak tegas praktik-praktik ilegal yang dapat memperburuk situasi





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bahlil: Pemerintah kaji pengembangan CNG untuk kurangi impor LPGMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah membahas pengembangan compressed natural gas (CNG) sebagai salah ...

Read more »

Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Impor LPG untuk Bahan Baku IndustriPemerintah Indonesia memutuskan menghapus bea masuk 5% untuk impor LPG sebagai bahan baku industri pengganti biji plastik nafta. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya saing industri domestik di tengah krisis pasokan global. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan tarif diturunkan menjadi 0%, namun masih menunggu aturan teknis dari Menkeu dan Menperin. Industri seperti PT Lotte Chemical Indonesia telah mengusulkan penghapusan tarif ini untuk meredam dampak konflik Timur Tengah.

Read more »

Airlangga Tegaskan Bea Masuk 0% Buat LPG Berlaku 6 BulanPemerintah RI membebaskan bea masuk impor LPG menjadi 0% untuk mendukung industri plastik dan menjaga harga makanan. Kebijakan ini berlaku selama 6 bulan.

Read more »

Pemerintah bebaskan bea masuk impor LPGPemerintah membebaskan bea masuk impor produk liquefied petroleum gas (LPG) dari 5 persen menjadi 0 persen sebagai langkah mendukung industri petrokimia. ...

Read more »

Pemerintah Bebaskan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik untuk Stabilkan IndustriPemerintah memberikan insentif pembebasan bea masuk untuk impor LPG dan bahan baku plastik kemasan seperti polipropilen, polietilen, HDPE, dan LLDPE guna mengatasi gangguan pasokan nafta dan kenaikan harga plastik akibat konflik di Timur Tengah dan Selat Hormuz.

Read more »

Pemerintah bebaskan bea masuk impor bahan baku plastikPemerintah membebaskan bea masuk impor bahan baku plastik menjadi 0 persen guna menjaga pasokan dan menekan biaya produksi industri.Menteri Koordinator Bidang ...

Read more »