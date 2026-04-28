Pemerintah Bebaskan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik untuk Stabilkan Industri

Pemerintah memberikan insentif pembebasan bea masuk untuk impor LPG dan bahan baku plastik kemasan seperti polipropilen, polietilen, HDPE, dan LLDPE guna mengatasi gangguan pasokan nafta dan kenaikan harga plastik akibat konflik di Timur Tengah dan Selat Hormuz.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk menstabilkan industri petrokimia dan kemasan plastik di tengah ketidakpastian global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan pemberian insentif berupa pembebasan bea masuk untuk impor Liquified Petroleum Gas ( LPG ) dan berbagai bahan baku plastik kemasan.

Kebijakan ini merupakan respons terhadap gangguan pasokan nafta, bahan baku utama industri petrokimia, yang disebabkan oleh ketegangan geopolitik di Selat Hormuz dan konflik di Timur Tengah. Pemberian insentif ini diharapkan dapat membantu industri dalam negeri untuk beralih ke sumber energi alternatif dan menjaga kelangsungan produksi. Langkah pembebasan bea masuk LPG, yang sebelumnya dikenakan tarif 5 persen, ditujukan khususnya untuk industri petrokimia.

Airlangga menjelaskan bahwa kesulitan memperoleh nafta akibat situasi di Selat Hormuz mendorong pemerintah untuk memberikan solusi berupa LPG sebagai bahan baku alternatif. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, untuk secara aktif mencari sumber-sumber nafta alternatif guna mengurangi ketergantungan pada satu wilayah yang rawan konflik. Nafta sendiri merupakan komponen krusial dalam proses pembuatan plastik, sehingga pasokannya sangat berpengaruh terhadap stabilitas harga dan ketersediaan produk plastik di pasar.

Kenaikan harga plastik yang signifikan, mencapai 50 hingga 100 persen sejak pecahnya konflik di Timur Tengah, menjadi salah satu pemicu utama kebijakan ini. Kenaikan harga ini tentu saja berdampak pada berbagai sektor industri yang menggunakan plastik sebagai bahan baku, termasuk industri makanan dan minuman, farmasi, serta manufaktur.

Dengan membebaskan bea masuk untuk bahan baku plastik kemasan seperti polipropilen, polietilen, High Density Polyethylene (HDPE), dan Linear Low Density Polyethylene (LLDPE), pemerintah berharap dapat menekan biaya produksi dan menjaga daya saing industri dalam negeri. Keterbatasan pasokan nafta dalam negeri juga menjadi faktor penting yang mendorong pemberian insentif ini. Industri plastik dalam negeri sangat bergantung pada pasokan nafta yang stabil untuk memenuhi kebutuhan produksi, dan gangguan pasokan ini dapat menyebabkan kelangkaan produk dan kenaikan harga yang lebih tinggi.

Kebijakan insentif ini akan mulai berlaku pada bulan Mei 2026 dan akan berlangsung selama enam bulan ke depan. Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi global dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan ini. Airlangga menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif ketidakpastian global. Selain memberikan insentif, pemerintah juga terus berupaya untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara produsen nafta dan bahan baku plastik lainnya untuk memastikan pasokan yang berkelanjutan.

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya. Pemerintah juga mengimbau kepada pelaku industri untuk memanfaatkan insentif ini secara optimal dan meningkatkan efisiensi produksi untuk menjaga daya saing di pasar global. Selain itu, pemerintah juga mendorong industri untuk berinvestasi dalam pengembangan teknologi dan inovasi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dan meningkatkan penggunaan bahan baku alternatif yang lebih berkelanjutan.

Dengan kombinasi kebijakan insentif, diplomasi ekonomi, dan investasi dalam inovasi, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri petrokimia dan kemasan plastik di Indonesia. Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global





