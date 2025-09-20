Pemerintah Batasi Impor Ubi Kayu untuk Lindungi Petani Lokal

Kementerian Perdagangan akan membatasi impor ubi kayu dan produk turunannya melalui dua Permendag baru. Kebijakan ini bertujuan melindungi petani dalam negeri, menjaga ketersediaan bahan baku industri, dan menindaklanjuti arahan Presiden terkait pasokan strategis nasional. Data BPS menunjukkan lonjakan impor ubi kayu pada 2024.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan akan memberlakukan pembatasan impor ubi kayu dan produk turunannya. Kebijakan ini diambil sebagai langkah konkret untuk melindungi petani lokal dari dampak negatif lonjakan impor yang signifikan. Keputusan tersebut tertuang dalam dua Peraturan Menteri Perdagangan ( Permendag ) terbaru yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, pada Jumat, 19 September 2025.

Langkah ini merupakan respons terhadap arahan Presiden untuk menjaga stabilitas pasokan bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan terhadap petani, dan memastikan ketersediaan pasokan strategis nasional. Budi Santoso menjelaskan bahwa penerbitan kedua Permendag ini sejalan dengan arahan Presiden. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan industri, memberikan perlindungan kepada petani lokal, dan sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku strategis nasional yang berkelanjutan. Kebijakan ini diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan industri dengan kepentingan petani, serta mengurangi ketergantungan pada impor. \Kedua Permendag yang dimaksud adalah Permendag 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor Barang Pertanian dan Peternakan. Permendag ini secara khusus mengatur impor ubi kayu dan produk turunannya. Menteri Budi Santoso memaparkan bahwa salah satu poin penting dalam Permendag 31/2025 adalah penyesuaian kebijakan impor komoditas ubi kayu atau singkong dan turunannya seperti tepung tapioka. Pengaturan impor dilakukan melalui mekanisme Persetujuan Impor (PI), yang hanya akan diberikan kepada importir yang memiliki Angka Pengenal Impor produsen (API-P). Selain itu, persyaratan impor juga mencakup Rekomendasi Teknis dari Kementerian Perindustrian atau Neraca Komoditas (NK) jika sudah tersedia, serta pengawasan yang ketat di pabean atau border. Langkah ini diharapkan mampu mengendalikan impor ubi kayu secara efektif, sehingga tidak lagi memberikan dampak negatif pada petani lokal. Kementerian Perdagangan juga mendorong agar komoditas ubi kayu atau singkong dan produk turunannya dapat dimasukkan ke dalam neraca komoditas di masa mendatang. Hal ini akan mempermudah pengawasan dan pengendalian terhadap pasokan ubi kayu di pasar dalam negeri. \Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam impor ubi kayu pada tahun 2024, baik dari segi nilai maupun volume. Nilai impor ubi kayu atau singkong pada tahun 2024 mencapai US$ 1,65 juta atau setara dengan Rp 27,37 miliar. Angka ini menunjukkan lonjakan yang sangat besar, yaitu sebesar 609% dibandingkan tahun sebelumnya. Negara-negara pemasok impor terbesar adalah Vietnam, Thailand, dan Nigeria. Fluktuasi impor ubi kayu juga terlihat jelas, dengan lonjakan pada tahun 2020 diikuti oleh penurunan yang signifikan pada tahun berikutnya. Sementara itu, impor tapioka dan penggantinya yang diolah dari pati (HS 1903.00.00) mengalami penurunan nilai sebesar 23,9% menjadi US$ 4,377 juta. Namun, secara volume, impor tepung tapioka justru mengalami peningkatan sebesar 15,2% atau mencapai 3,36 juta kg. Kebijakan pembatasan impor ini diharapkan dapat mengendalikan tren impor yang fluktuatif dan memberikan kepastian bagi petani ubi kayu dalam negeri, serta mendorong peningkatan produksi ubi kayu lokal. Langkah-langkah pengawasan dan pengendalian yang ketat diharapkan dapat memastikan efektivitas kebijakan ini dalam jangka panjang





