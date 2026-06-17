Pemerintah Batasi Ekspor Batu Bara Hanya Lewat BUMN PT DSI, Berlaku Juni 2026

Kementerian Perdagangan mengatur ekspor batu bara hanya boleh dilakukan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai BUMN ekspor, mengimplementasikan PP No.24/2026 untuk meningkatkan tata kelola komoditas strategis.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur kebijakan ekspor komoditas batu bara sebagai sumber daya alam strategis .

Peraturan ini, yang ditandatangani pada 29 Mei 2026 dan berlaku mulai 1 Juni 2026, merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Aturan utama dalam permendag ini adalah ekspor batu bara hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor yang telah dibentuknamely PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Selain itu, setiap eksportir wajib memiliki Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Batubara yang akan menjadi dokumen pelengkap pabean dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Peraturan ini mencakup persyaratan administratif seperti IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara, bukti terdaftar pada sistem data kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir khususnya saat terjadi perubahan. Kini, Sungai Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur, masih menjadi salah satu jalur vital transportasi tongkang batu baraкимivil setups yang padat setiap hari.

Dengan penuh pengawasan, pemerintah berharap pengaturan baru ini dapat mengoptimalkan nilai tambah komoditas strategis, mengurangi ketidakterlibatan swasta secara langsung dalam ekspor, serta meningkatkan pendapatan negara dan tata kelola sektor energi yang lebih terkendali





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Ekspor Batu Bara PT Danantara Permendag 15/2026 Sumber Daya Alam Strategis BUMN Ekspor

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