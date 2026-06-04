Pemerintah Bantah Rencana Pengunduran Diri Menteri Keuangan Purbaya, Tekankan Koordinasi Hadapi Rupiah Lemah

Pemerintah Indonesia membantah isu pengunduran diri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kantor Presiden menegaskan tidak ada rencana pergantian, melainkan percepatan koordinasi antar Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK guna menstabilkan rupiah yang terlemah ke Rp 18.027 dan pasar saham yang anjlok. Purbaya sendiri menyebut gejolak pasar hanya dipicu sentimen negatif, sementara fundamentals ekonomi seperti pertumbuhan, inflasi, dan kinerja perbankan masih positif.

Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi , membantah kabar yang beredar mengenai pengunduran diri dan pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa .

Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam (4/6/2026). Ia menegaskan bahwa tidak ada rencana pergantian, melainkan pemerintah justru perlu memperkuat koordinasi antarlembaga ekonomi. Prasetyo menekankan pentingnya kerja sama intensif antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menghadapi tantangan pelemahan rupiah. Meski tidak merinci langkah-langkah spesifik, ia menyatakan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan pertumbuhan dan inflasi yang terjaga.

Pelemahan rupiah cukup signifikan, menembus level psikologis Rp 18.000 per dolar AS, dengan data Bloomberg menunjukkan rupiah melemah ke Rp 18.027. Angka ini jauh di atas asumsi nilai tukar dalam APBN yang dipatok antara Rp 16.500-Rp 16.900 per dolar AS. Gejolak juga terjadi di pasar saham; IHSG sempat turun ke level 5.600 dan quarter-to-date menjadi indeks terlemah global dengan penurunan 33,8 persen.

Arus modal asing keluar cukup masif, mencapai Rp 69,5 triliun sepanjang Januari-Mei 2026, sesuai data Kementerian Keuangan dan BEI. Kabar pengunduran diri Purbaya menyebar bersamaan dengan tautan palsu tentang pelantikan Chatib Basri, yang sebenarnya merupakan berita lama dari 2013. Purbaya sendiri juga membantah dengan tertawa. Di lokasi terpisah, Parlemen Jakarta, Purbaya menilai situasi pasar tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi yang masih positif.

Ia menghubungkan gejolak dengan sentimen negatif dan rumor, seperti isu penurunan peringkat kredit oleh Standard & Poor's yang belum resmi. Performa sektor riil tetap tumbuh, contohnya Bank Rakyat Indonesia yang melaporkan pertumbuhan kredit dan laba dua digit hingga 13 persen. Pemerintah akan menjaga stabilitas ekonomi dan perbaiki kinerja sektor riil, bukan intervensi pasar saham, karena pasar seharusnya kembali normal jika fundamental kuat. Prasetyo menegaskan kembali koordinasi antarlembaga sebagai kunci, sementara Purbaya menolak anggapan krisis dan menyerukanocus padaeconomic fundamentals





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