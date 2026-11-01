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Health

Pemerintah Alokasikan Rp48,7 Triliun untuk Bantuan Iuran JKN 2026

KompasTV#22 in Indonesia
Pemerintah Alokasikan Rp48,7 Triliun untuk Bantuan Iuran JKN 2026
Jaminan Kesehatan Nasional · Bantuan Iuran JKN · Abdul Muhaimin Iskandar
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Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp48,7 triliun pada 2026 untuk bantuan iuran dan penyehatan dana Jaminan Kesehatan Nasional bagi warga miskin dan rentan secara ekonomi.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,7 triliun pada 2026 untuk bantuan iuran dan penyehatan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (12/5/2026).

Tujuan Anggaran JKN bagi Warga Miskin

Anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Fokus utamanya adalah kelompok miskin dan mereka yang rentan secara ekonomi, yang selama ini paling membutuhkan dukungan agar tetap bisa mengakses layanan kesehatan.

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Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa keterbatasan biaya tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ia menyebut JKN harus menjadi jaminan agar masyarakat tidak merasa takut untuk berobat ketika sakit.

Menurutnya, warga miskin tidak boleh merasa khawatir atau kehilangan kesempatan memperoleh layanan kesehatan hanya karena keterbatasan ekonomi. Pesan itu menjadi dasar mengapa dukungan iuran dan penyehatan dana JKN dipandang penting dalam kebijakan tahun ini.

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Peran JKN Melindungi Keluarga dari Beban Ekonomi

Selain menjamin akses layanan, JKN juga berperan mencegah keluarga miskin mengalami kesulitan ekonomi akibat tingginya biaya pengobatan. Tanpa perlindungan tersebut, satu kali sakit dapat mendorong keluarga ke kondisi finansial yang semakin sulit.

Karena itu, perlindungan melalui JKN dinilai penting agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus terbebani biaya pengobatan. Dengan begitu, kondisi ekonomi keluarga diharapkan tidak semakin memburuk akibat kebutuhan berobat.

Konteks Kebijakan Kesehatan Nasional 2026

Bantuan iuran merupakan dukungan pemerintah agar peserta dari kelompok tertentu tetap terdaftar dan terlindungi dalam program JKN. Adapun penyehatan dana bertujuan menjaga keberlanjutan pendanaan program agar layanan kesehatan dapat terus berjalan bagi peserta.

Pernyataan Menko PM disampaikan di Istana Kepresidenan dan menjadi penegasan sikap pemerintah atas peran jaminan kesehatan dalam melindungi masyarakat. Informasi lebih lanjut mengenai rincian penyaluran anggaran tersebut belum disebutkan dalam keterangan itu.

KompasTV#22 in Indonesia

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