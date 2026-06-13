Pemerintah Alokasikan Rp1,5 Miliar untuk Jamban Sehat di Penajam Paser Utara Cegah Stunting

Pemerintah pusat mengalokasikan DAK Rp1,5 miliar untuk program jamban sehat bagi 163 keluarga kurang mampu di Penajam Paser Utara, guna meningkatkan sanitasi dan mencegah stunting. Program ini didukung APBD kabupaten Rp400 juta untuk pembangunan bilik dan kloset.

Pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus ( DAK ) tahun anggaran 2026 mengalokasikan dana sebesar Rp1,5 miliar untuk program jamban sehat di Kabupaten Penajam Paser Utara , Provinsi Kalimantan Timur.

Program ini menyasar 163 kepala keluarga kurang mampu yang tersebar di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Maridan sebanyak 110 KK dan Kelurahan Riko sebanyak 53 KK. Tujuan utamanya adalah meningkatkan akses sanitasi layak dan mencegah stunting, mengingat banyak jamban masyarakat yang masih belum memenuhi standar kesehatan dan lingkungan. Sanitasi yang buruk berpotensi menimbulkan pencemaran tanah dan sumber air, serta penyebaran bakteri penyebab penyakit diare dan infeksi lainnya yang dapat menghambat pertumbuhan anak.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara, Jimmy Julianto, menyatakan bahwa kebutuhan akan jamban sehat di wilayahnya masih sangat besar. Program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan sanitasi yang layak. Setiap jamban yang dibangun memiliki kedalaman sekitar 1,65 meter dengan kapasitas 800 liter, sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembangunan dilakukan secara swakelola dengan pendampingan fasilitator untuk memastikan kualitas dan ketepatan sasaran.

Penerima program mendapatkan material utama seperti pipa dan septic tank yang kedap air, mencegah rembesan limbah ke lingkungan. Selain dukungan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga mengalokasikan dana pendamping dari APBD sebesar Rp400 juta. Dana ini khusus digunakan untuk perbaikan bilik dan kloset, melengkapi bantuan dari DAK. Sinergi anggaran ini memastikan pembangunan jamban sehat dapat terlaksana secara komprehensif dan berkualitas.

Program ini juga merupakan bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan dan perbaikan gizi masyarakat. Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Penajam Paser Utara berperan aktif dalam mengidentifikasi keluarga penerima berdasarkan basis data. Pemilihan ini memastikan bantuan tepat sasaran, khususnya bagi keluarga yang paling membutuhkan dan berisiko tinggi terhadap masalah kesehatan.

Sebelumnya, sejak tahun 2024, pemerintah kabupaten telah membangun jamban sehat untuk 11 keluarga kurang mampu di Kelurahan Pantai Lango, dan pada tahun 2025 sebanyak 23 unit di Desa Babulu Laut, seluruhnya bersumber dari APBD kabupaten. Program jamban sehat ini merupakan investasi penting untuk kesehatan masyarakat jangka panjang. Sanitasi yang buruk dapat menjadi sumber berbagai penyakit dan berkontribusi pada masalah gizi seperti stunting.

Dengan pendekatan holistik yang melibatkan lintas sektor, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih bersih, aman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program ini ke wilayah-wilayah lain yang masih membutuhkan





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Jamban Sehat DAK Sanitasi Stunting Penajam Paser Utara

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