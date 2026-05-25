Pemerintah Akan Mulai Pencairan Gaji ke-13 ASN Juni 2026, Besaran dan Jadwal Diberikan

Pemerintah memastikan akan mulai pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Juni 2026. Gaji ke-13 diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, serta pejabat negara. Besaran gaji ke-13 telah ditetapkan untuk pimpinan, anggota, serta pegawai non-ASN di lembaga nonstruktural. Untuk pegawai non-ASN berdasarkan jenjang pendidikan, nominalnya bervariasi. Gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026, bunyi Pasal 15 ayat (1) dalam aturan tersebut, dikutip Senin (25/5/2026).

"Gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026," bunyi Pasal 15 ayat (1) dalam aturan tersebut, dikutip Senin (25/5/2026). Dalam aturan tersebut, gaji ke-13 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), calon PNS (CPNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, serta pejabat negara. Adapun untuk pimpinan, anggota, serta pegawai non-ASN di lembaga nonstruktural, besaran gaji ke-13 telah ditetapkan.

Untuk pimpinan lembaga nonstruktural, misalnya, ketua atau kepala memperoleh sekitar Rp31,4 juta, wakil ketua Rp29,6 juta, serta sekretaris dan anggota masing-masing Rp28,1 juta. Sementara itu, pejabat setingkat eselon I menerima sekitar Rp24,8 juta, eselon II Rp19,5 juta, eselon III Rp13,8 juta, dan eselon IV Rp10,6 juta. Kemudian, untuk pegawai non-ASN berdasarkan jenjang pendidikan, nominalnya bervariasi. Lulusan SD hingga SMP bisa menerima mulai Rp4,2 juta hingga Rp5 juta tergantung masa kerja.

Lulusan SMA hingga D-I berkisar Rp4,9 juta sampai Rp5,8 juta. Lebih lanjut, lulusan D-II hingga D-III menerima sekitar Rp5,4 juta hingga Rp6,5 juta. Adapun lulusan D-IV atau S1 bisa memperoleh Rp6,5 juta hingga Rp7,8 juta, dan untuk S2 hingga S3 berkisar Rp7,7 juta sampai Rp9 juta, bergantung pada masa kerja. Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan





