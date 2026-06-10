Pemerintah Akan Fokus pada Digitalisasi Berbasis AI untuk Integrasi Data dan Peningkatan Layanan Publik

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan bahwa pemerintah akan semakin mengandalkan digitalisasi yang didukung teknologi AI untuk mengintegrasikan data masyarakat dan program pemerintah. Langkah ini diharapkan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial, memperkuat pemberdayaan UMKM, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan berbasis data.

Dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/6/2026), Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintahan ke depan akan berbasis digitalisasi dengan dukungan teknologi kecerdasan buatan (AI).

Tujuannya adalah mengintegrasikan berbagai data masyarakat dan program pemerintah dalam satu sistem yang komprehensif. Luhut menekankan bahwa pemanfaatan AI akan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan data nasional, particularly untuk memastikan bahwa berbagai program bantuan pemerintah dapat tepat sasaran. Salah satu perubahan signifikan yang akan dilakukan adalah mengalihkan pola subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat. Artinya, subsidi tidak akan lagi diberikan langsung kepada barang melainkan disalurkan langsung kepada penerima melalui mekanisme cash transfer.

Ia mengungkapkan bahwa rata-rata kumpulan bansos melalui sistem ini mencapai Rp 5,4 juta per orang, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan reduce-like leaky in the distribution process. Bukan hanya untuk bantuan sosial, sistem data tunggal berbasis AI juga akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah meyakini bahwa teknologi tersebut mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai profil pelaku usaha, sehingga kebijakan pembiayaan maupun pendampingan dapat disusun secara lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Luhut menjelaskan bahwa dengan AI, setiap UMKM dapat diberikan skor yang menilai kelayakan mereka untuk mendapatkan dukungan, karena teknologi memungkinkan pemantauan yang jelas terhadap latar belakang usaha, kapasitas, dan potensi pengembangan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi ketimpangan. Luhut juga menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara terintegrasi.

Dengan populasi yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun ke depan, penerapan teknologi tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui sistem tersebut, pemerintah akan memiliki kemampuan pemantauan yang lebih baik terhadap berbagai program dan layanan publik. Seluruh proses, mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan kebijakan, dapat diawasi secara real time untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pemerintahan.

Selain itu, pengembangan sistem digital tersebut dilakukan oleh talenta dalam negeri, yang menjadi bukti kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam membangun teknologi yang mendukung transformasi pemerintahan. Dengan demikian, digitalisasi berbasis AI tidak hanya menjadi soal efisiensi, tetapi juga soal pemberdayaan dan keadilan sosial dalam konteks Indonesia yang baru merdeka dan sedang berkembang





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