Pemerintah Akan Bertemu Wikipedia Bahas Pendaftaran PSE, Ancaman Blokir Masih Ada

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan melakukan pertemuan dengan Wikimedia Foundation terkait pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Ancaman pemblokiran Wikipedia masih berlaku jika Wikimedia Foundation tidak memenuhi kewajiban pendaftaran.

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan penyelesaian permasalahan terkait status Wikipedia di tanah air. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengumumkan bahwa pertemuan penting antara pemerintah dan perwakilan Wikimedia Foundation , organisasi yang mengelola Wikipedia , akan dilaksanakan pada hari Kamis, 23 April 2026.

Pengumuman ini disampaikan menyusul ultimatum yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kepada Wikimedia Foundation pekan lalu, terkait dengan kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Ultimatum tersebut menekankan bahwa jika Wikimedia Foundation tidak menyelesaikan proses pendaftaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan, akses ke Wikipedia di Indonesia berpotensi diblokir. Menkomdigi Meutya Hafid menyatakan bahwa proses komunikasi dan negosiasi dengan Wikimedia Foundation masih berlangsung.

Beliau menambahkan bahwa pemanggilan resmi akan dilakukan pada hari ini, Rabu, 22 April 2026, sebagai bagian dari upaya untuk mencapai solusi yang memuaskan semua pihak. Meskipun demikian, Menkomdigi enggan memberikan detail lebih lanjut mengenai agenda pertemuan tersebut, hanya menyampaikan bahwa informasi terbaru akan segera disampaikan kepada publik. Situasi ini muncul setelah Komdigi memberikan waktu 7 hari kerja kepada Wikimedia Foundation untuk menyelesaikan proses pendaftaran PSE.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menegaskan bahwa kementerian tidak akan ragu untuk menjatuhkan sanksi jika Wikimedia Foundation tetap tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Pendaftaran PSE ini bukan merupakan hal baru bagi Wikimedia Foundation, karena Komdigi telah memberikan pemberitahuan sejak 14 November 2025. Namun, permohonan perpanjangan waktu yang diajukan oleh Wikimedia Foundation belum diikuti dengan tindakan nyata untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

Alexander Sabar secara tegas menyatakan bahwa jika Wikimedia Foundation masih belum menunjukkan kepatuhan terhadap hukum di Indonesia, langkah tegas berupa pemblokiran akan diambil. Pemblokiran ini tidak hanya akan berdampak pada Wikipedia, tetapi juga pada Wikimedia Commons, platform lain yang juga dikelola oleh Wikimedia Foundation. Kebijakan ini didasarkan pada Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan semua platform yang beroperasi di Indonesia untuk mendaftarkan diri sebagai PSE.

Peraturan ini berlaku sama untuk semua platform, baik yang berorientasi pada keuntungan maupun yang bersifat nirlaba. Proses pendaftaran PSE sendiri tidak dipungut biaya. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perlunya semua penyelenggara sistem elektronik untuk bertanggung jawab atas konten dan layanan yang mereka sediakan. Pendaftaran PSE bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah berharap Wikimedia Foundation dapat memahami dan memenuhi kewajiban ini, sehingga Wikipedia dan Wikimedia Commons dapat terus diakses oleh masyarakat Indonesia tanpa hambatan. Upaya dialog dan negosiasi terus dilakukan untuk mencapai solusi terbaik bagi semua pihak, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan kedaulatan negara





